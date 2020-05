El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, visitó los estudios de Red43 y en una extensa entrevista se refirió a cada uno de los temas que preocupan a los vecinos de la ciudad. El primero de ellos y el más reciente tiene que ver con el control de mercadería, que desde la Cámara de Comercio y el Sindicato de Camioneros fue muy criticado. Hasta denunciaron que en muchos casos no se estaba realizando.

Al respecto, Ongarato explicó que en su momento el control a los transportistas "fue solicitado por el Área Programática de nuestra ciudad. Ellos ven como un foco de posible infección a esos conductores que transitan por zonas donde hay circulación del virus". En este sentido, aclaró: "El virus se transmite más de persona a persona y no tanto por mercadería".

Entonces se había resuelto que los camiones más grandes con mercadería que permanecía en la caja por más de 24 horas no requerían desinfección dado que el COVID-19 no sobreviviría tanto tiempo. "Los choferes no deambulan, descargan y se van nuevamente a buscar nueva mercadería", afirmó.

"El problema son los camiones de empresas chicas de Bariloche o Neuquén. Es gente que vive allí y puede traer el virus a nuestra ciudad. Se implementó que en la Portada la policía les tome los datos y los camiones chicos en vez de que circulen por los almacenes para entregar mercadería vayan a la Terminal y allí se haga la entrega", expuso y comentó que a tales efectos "se dispuso que inspectores municipales coloquen precintos en la carga de los vehículos y al llegar a la Terminal se haga la desinfección y se cuiden las distancias". "Así trabajamos varias semanas y el viernes decidimos optimizarlo porque había mucho personal destinado a eso", reveló el mandatario municipal. Contó que algunos trabajadores estaban abocados todos los días, durante muchas horas, a estas tareas: "Por eso se le pide a policía que precinte los camiones, se anota el número de precinto y se les indica que vayan todos los camiones a la Terminal. Desde allí, el que tenga que ir a un depósito lo hace y al que se le tenga que hacer la desinfección se le hace".

¿Qué pasó en el caso denunciado sobre un transportista que hizo repartos autorizado por una funcionaria?: "Es una persona que hace gestiones y no estaba enterado de esto. Se le dijo que ese día vaya a hacer las gestiones pero que al día siguiente tenía que ir a la Terminal. Eso está ocurriendo así".

Ongarato evaluó que hubo "otros intereses sectoriales" que preocuparon a la población sin que se tratara de algo tan grave. "La tarea fundamental que tiene que hacer el inspector en la Terminal es verificar que el cliente y el transportista mantengan la distancia de más de un metro, eso es el 80%. El resto es desinfectar la mercadería y también se está haciendo", argumentó. Asimismo, negó que haya vehículos que no fueron a la Terminal luego de que les avisen en el acceso que deben hacerlo. Manifestó que si eso pasa "se lo denuncia por infracción al artículo 205 y se actuará en base a este infractor con el peso de la Justicia Federal".

"Se alarmó a la población innecesariamente".

De todas maneras, a partir de las críticas seguirán intentando optimizar el funcionamiento: "Mañana va a haber una reunión entre todos los actores del terreno: policía, salud e inspección, para ver de qué manera se puede hacer más eficiente buscando que se salvaguarde el tema del control para evitar una posible cadena de contagio y también generarle a los comerciantes la menor cantidad posible de problemas, porque ir a buscar la mercadería a la Terminal es una dificultad extra a las que ya tienen". "Estamos intentando hacer las cosas de la mejor manera sin recargar tanto la tarea de los inspectores", puntualizó.

Otro motivo de consulta es por qué están permitidas las actividades recreativas pero no se puede, por ejemplo, ir a buscar agua a la vertiente camino a La Hoya. Expresó que es "contradictorio": "La sociedad a veces no entiende que después de dos meses sin ningún caso tengamos que seguir en este estado y con tanto patrullaje, a mí mismo me pasa". "Se ha extendido demasiado en el tiempo y se dificulta la vida diaria en nuestra ciudad", analizó.

"No me enojo con el policía ni el jefe de la Unidad Regional, ellos cumplen órdenes. Esto es no ver bien cómo es nuestra provincia y las diferencias que tenemos entre las distintas regiones", observó Ongarato. Aseveró que la pandemia "trajo consecuencias económicas desmesuradas y la pérdida de nuestras libertades. Esto es peligroso desde lo institucional". "No puede haber protesta, los reclamos de la gente no se hacen como se hubieran hecho y estamos ante una situación un poco peligrosa. Es necesario que se empiece a volver a una normalidad aunque no sea la de antes", opinó.

"Si empiezan a aparecer casos se puede volver a esta instancia que es una medida extrema cuando no se pueda controlar la epidemia".

En este sentido, destacó que piden a las autoridades de Chubut que "atiendan las demandas de nuestra comunidad. "Entre todos le podemos demostrar al Gobierno de la provincia que podemos cuidarnos entre nosotros. No necesitamos que vengan a decirnos cómo tenemos que manejarnos. Entre todos podemos demostrarles que somos capaces de volver a una normalidad, que nuestra economía puede funcionar mejor y cumplir con todas las medidas de protección contra el COVID-19", enfatizó.

Por otra parte, habló sobre la situación habitacional en Esquel y específicamente se refirió a las ocupaciones ilegales, en virtud de la ordenanza aprobada ayer por el Concejo Deliberante que permite multas y desalojos: "Quiero diferenciar muy bien dos situaciones: una es la situación de las familias que no tienen dónde estar y con su esfuerzo se construyen un lugar. A esa gente tratamos de ayudarlos. Otra cosa son los inescrupulosos que en general no son de Esquel que se dedican a vender terrenos a un valor mucho más bajo que el normal. Eso genera el problema de que quien compra de buena fe se encuentra con que no tiene papeles y allí no pueden llegar los servicios, contra ellos queremos actuar".

"El Juzgado de Faltas podrá sancionar a personas que cometen estos actos porque es gente que está vendiendo lo que no es suyo".

Admitió que "los valores de los terrenos son exorbitantes, pero son los precios del mercado. Quedamos con los valores del año 2002 cuando venía una empresa minera y se pusieron a un precio que podía pagar un empresario del sector, es un problema profundo que sigue estando al día de hoy". Ante esto, precisó que si la antena de Radio Nacional es llevada a La Zeta "va a haber muchos terrenos. Pensamos que si ponemos a la venta una gran cantidad de terrenos el precio bajará".

Finalmente, sobre la situación económica del municipio sostuvo: "Los ingresos están a la mitad de lo que eran en febrero. Hoy redujimos los gastos al mínimo, solamente compramos alimentos y pagamos luz, gas y combustible de camiones recolectores". "Esperamos que pueda repuntar pero el comercio local está muy mal, la gente no tiene dinero para pagar el inmobiliario y la patente. Teníamos un buen porcentaje de recaudación que ha caído muchísimo. El otro ingreso importante que tenemos es las regalías petroleras, el precio del petroleo es muy bajo y nos complica porque era el segundo ingreso más importante", lamentó.

En este contexto, dijo que el pago de sueldos en término "es una incertidumbre y por eso estamos bajando lo más posible los gastos. Dada esta situación, reveló que de acuerdo a lo que conversaron entre la mayoría de los intendentes de Chubut, a casi todos los municipios en junio, donde también deben pagar el aguinaldo, les va a faltar la masa salarial completa. Por eso requerirán ayuda a Nación: "Vamos a hacer todas las gestiones para que con la emisión monetaria que está haciendo el Gobierno nacional, aunque no es lo correcto desde lo económico, intentar que ese dinero esté disponible y recibamos la equivalente a nuestra masa salarial. "Esto no es consecuencia de mala administración de los municipios que estábamos cumpliendo. La brutalidad de estas medidas y después de dos meses de transitarlas, han tenido consecuencias excesivas que terminan golpeándonos", señaló.