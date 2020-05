El Intendente de la ciudad de Esquel, Sergio Ongarato, se refirió a la situación de los esquelenses varados en otros países del mundo.

"Este ha sido otro de los aspectos dolorosos de la pandemia", detalla el mandatario municipal, recordando cómo comenzó todo el trabajo para repatriar primero a los esquelenses que estaban en otras ciudades del país.

"Recuerdo los primeros seis u ocho esquelenses que bajaron en un vuelo a Comodoro y no podían venir a la ciudad. No había transporte permitido ni existía el permiso; no podían quedarse en Comodoro pero tampoco podían viajar a Esquel"