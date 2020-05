El Subcomisario Félix Ortigoza, jefe de la División Sustracción de Automotor, brindó esta mañana mayores precisiones sobre el allanamiento y secuestro de 23 autos y una moto en la Villa Hípica. "La investigación lleva unas dos semanas y comenzó a raíz del secuestro de un Peugeot 206 sobre el cual había un pedido de secuestro de un juzgado de Capital Federal", explicó.

Al incautar ese rodado, iniciaron las averiguaciones. "Se pudo establecer que quien tenía el vehículo lo había adquirido en el lugar que fue allanado ayer", contó Ortigoza y añadió: "Se agregaron más elementos a la causa y se logró que el juez Colabelli extienda una orden de allanamiento en principio por una presunta estafa".

Según detalló Ortigoza, necesitaban registrar el lugar además para dar cumplimiento a la ley provincial IX N° que autoriza a la policía a controlar agencias de compra y venta de rodados. "En este caso no podíamos ingresar porque el lugar no estaba habilitado y carecía de todo tipo identificación que demuestre que se realizaba la compra y venta de vehículos, si bien no es normal que en un domicilio privado haya una veintena de vehículos", resaltó.

"Es una vivienda privada sin ningún tipo de cartel que diga que se compraban o vendían vehículos, ni siquiera el tarrito que se pone comúnmente sobre los vehículos para venderlos".

"Era una necesidad poder controlar esos vehículos y si cada uno tenía algún pedido de secuestro", afirmó el Subcomisario. Gracias a las actuaciones de ayer corroboraron que en algunos de los rodados "la carrocería correspondería a un auto y el motor correspondía a otro". "En ese caso es una infracción administrativa donde a un motor no se lo dio de baja en un vehículo para dárselo de alta en el rodado donde estaba colocado", reveló.