José Luis Ronconi, secretario de prensa de Sitrajuch, expone lo complicado de la situación del sector. Hay mucho malestar y una percepción de violencia institucional por los salarios adeudados, entre otros temas que complican el estado del sistema judicial.

Ahora comenzará la apertura de Tribunales, que, según Ronconi, no están habilitados aún por el sector de Salud: faltan darse determinadas condiciones, como el espacio de los edificios, que suelen ser casas o departamentos familiares adaptados, lo cual no permite las distancias adecuadas. Además, no se ven respuestas a los reclamos.

“Concretamente, seguimos de paro”.

También se impuso el convenio de trabajo remoto, que impone la regulación del trabajo a distancia. “Nuestra recomendación es que no se produzca trabajo a distancia, porque no está debidamente regulado, y no está protegido el trabajador o la trabajadora frente a todas las eventualidades que propone este tipo de trabajo”.

Hay trabajadores invocados actualmente, para la guardia mínima y otras actividades, pero hubo denuncias al respecto. “Como sindicato estamos resguardando que se cumplan todos los protocolos”, declaró Ronconi.

Continúa sin haber previsiones, pero se anticipa que trabajarán algunos de los funcionarios y los trabajadores generales serán convocados solo para guardias mínimas o para resolver cuestiones esenciales, “aquellas que afectan la vida de las personas, la libertad de las personas”.

“Les garantizamos a todas nuestras compañeras y compañeros que el sindicato va a impedir cualquier descuento”.

Además, el secretario garantizó que se tendrá como prioridad la salud y que, conforme lo indica la ley, se regule junto al sindicato un convenio para trabajo a distancia, para las personas que sean convocadas y para todos los demás miembros.

Mirá la entrevista: