Hace dos meses, el gobierno nacional anunció el pago de un bono de 10000 pesos, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a través de la ANSES, para trabajadores que estuvieran sufriendo las consecuencias de la pandemia.

A la fecha, lo han recibido más de seis millones de personas y todavía faltan cerca de 2 millones. Se lanzó estimando que alcanzaría a 3,6 millones de familias, pero esta cantidad terminó siendo duplicada.

El primer calendario de pagos, que cuenta con las personas inscritas a fines de marzo, finalizará el próximo miércoles. Luego, habrá una segunda etapa, con los que fueron rechazados en primer lugar, pero aceptados luego.

El pago se extendió ampliamente. Los primeros beneficiarios fueron casi 2 millones y medio de personas que cobraron rápidamente, a comienzos de abril; pero, para los demás, entre los medios de acreditación de pago y las preinscripciones, el proceso se demoró mucho. Los medios de pago se dividieron en 5 grupos y faltan por cobrar 2, los que eligieron Red Link o Correo Argentino.

Deberán consultar en el siguiente sitio: https://www.anses.gob.ar/informacion/cuando-y-donde-cobro-el-ingreso-familiar-de-emergencia-ife, hacer clic en "Consultar cobro" e ingresar su número de DNI:

Una vez finalizado ese primer cronograma, se pagaría a quienes fueron aceptados tras la revisión de sus datos, pero todavía se desconocen las fechas definitivas.

El IFE se pagará por segunda vez en junio, pero la idea es intentar acelerar el proceso. Además, no se volverán a abrir las inscripciones. Sin embargo, no necesariamente tendrá el mismo valor y no se decidió aún si será para varios meses.

Cómo y cuándo se harán los pagos pendientes

Quienes eligieron retirar su dinero en cajeros de la red Link cobrarán según el siguiente detalle, por número de terminación del DNI:

6: el martes 26 de mayo.

7: el miércoles 27 y el jueves 28 de mayo.

8: viernes 29 de mayo y el lunes 1 de junio.

9: el martes 2 y el miércoles 3 de junio.

Entre quienes eligieron la opción de recibir el efectivo en Correo Argentino, todavía restan cobrar: