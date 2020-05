Los esquelenses Ricardo, Marcos y Juan Silva se encuentran esperando el colectivo para el viaje de regreso a Esquel. En diciembre habían viajado por trabajo a Puerto Montt y desde que comenzaron las medidas restrictivas para prevenir el contagio del coronavirus se quedaron varados en Chile, reclamando respuestas, con escasos recursos y sin poder volver.

Parecía estar todo encaminado para que viajen el viernes pasado a través del paso fronterizo Pino Hachado, pero a último momento les avisaron que ese viaje se cancelaba porque no había transporte que los fuera a buscar para trasladarlos a Chubut. Finalmente, luego de muchas gestiones, un colectivo dispuesto por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para buscar a vecinos de esa ciudad también traerá a los esquelenses.

Antes de subirse al micro, Ricardo hizo llegar su agradecimiento a quienes les dieron una mano en este tiempo: "A los medios locales que me ayudaron para que pueda contar mi situación; a quienes han ayudado a mi hija Ángela en Esquel para gestionar nuestra repatriación; al intendente Sergio Ongarato; al Defensor del pueblo Crhistian Pasquini". También mencionó a su familia, a su madre Aurora, y a vecinos como Matías Peláez y Erica Pineda.

"Tampoco me voy a olvidar de los que escucharon mis relatos, compartieron mis videos y las notas. Quiero que sepan que voy a cumplir con todo lo que me pida el COEM y el sistema de salud para seguir cuidándome y cuidar a los vecinos", remarcó Ricardo. "Somos conscientes de lo que pasa día a día en este momento. Me comprometí a cumplir el aislamiento por mi salud y la de todos", concluyó.

En algunas horas, Ricardo, Marcos y Juan podrán estar en Esquel para cumplir con los 14 días de aislamiento, luego de cinco meses fuera de casa.

Así estaba la Terminal de Ómnibus, con muchas personas que regresarán al país a través del paso Pino Hachado: