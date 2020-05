En la cuarta sesión del Concejo Deliberante, Federico Galván, uno de los impulsores del proyecto para regular la venta y el consumo de cannabis con fines medicinales, se presentó en la banca del vecino.

Comenzó explicando que, en realidad, el estado y diversos países ya reconocieron el potencial terapéutico del cannabis, y que el uso existe, aunque no esté adecuadamente regulado.

“Es función del estado regular las actividades cuando no puede impedir su existencia”, declaró, poniendo como ejemplo la Ley Seca de Estados Unidos, que terminó en el comercio ilegal y de productos de mala calidad.

“Es momento de que el estado reconozca que mirar hacia otro lado no ha resuelto este problema”.

Solicitó que el estado garantice que la actividad se lleve a cabo con seguridad y que el encarcelamiento de usuarios no es una solución, además de que genera una estigmatización, equiparando a personas con necesidades médicas con narcotraficantes. En diversos países, hay una gran contención del uso de cannabis, con distintos modelos que se fueron adaptando y que se pueden tomar como ejemplo, explicó Galván.

En Uruguay, por ejemplo, se estableció la posibilidad de cultivar cannabis en domicilios particulares o asociaciones civiles sin fines de lucro. La regulación debe ser precisa y la producción centralizada de una o dos variedades no sería rentable, ya que cada usuario tiene necesidades especiales dirigidas a su afección en particular, por lo cual habría un impulso para pequeños negocios. La industria sería lucrativa, ya que los subproductos del cannabis también tienen valor y muy diversos usos.

Muchos especialistas de la Comarca, además, ya tienen los conocimientos necesarios para llevar a cabo el cultivo en la zona, por lo cual podrían realizar el asesoramiento como personal calificado. Hace mucho, se vienen reclamando distintos espacios, para realizar la transición entre la ilegalidad y la regulación.

“Confiamos en la honorabilidad de este Concejo para que haga de esta propuesta una realidad que ponga a Esquel en la vanguardia, como ya lo ha sido antes. Que visualicen esta oportunidad, que atiendan la necesidad y la urgencia de la gente que no puede esperar. El dolor no espera y no discrimina. Ataca a todos por igual”.

Galván explicó que el proyecto presentado es mínimo, con tres artículos: el primero, declara de interés municipal al cannabis como herramienta terapéutica; el segundo implica la creación de un registro de cultivadores solidarios; y el tercero propone la creación de un consejo consultivo para asesorar en materia de cannabis. La idea es pasar a comisión y tener la posibilidad de ajustarlo a las necesidades de la ciudad.

Las leyes reconocen el potencial de la planta, pero se continúa penando su uso, por lo cual los usuarios se encuentran en la misma situación que antes de que se aprobara la Ley Nacional promulgada. Se desea controlar la calidad y la distribución del producto.

Además, llevaron una planta al Concejo, y expresaron que la decisión se tomó para mostrar que "demostrar que la planta no hace nada: no está robando a nadie, no sale a violar, no sale a matar; es una planta. Entonces necesitamos que la gente entienda eso".

La sustancia es ampliamente recetada en otros países para pacientes terminales o quimioterapia, y se van descubriendo nuevos usos cada día. Una presentación similar a la hecha en Esquel se llevó a Trevelin y está en trabajo de comisiones.

Mirá el video: