El Horcón: ¿Educación?

Si en una semana o dos decidieran comenzar las clases en las ciudades donde nunca hubo casos de Coronavirus -como ocurre en Esquel o donde hay muy pocos, como sucede en nuestra provincia- en Chubut se seguiría con la mayoría de las aulas vacías.

La deuda que mantiene el gobierno provincial con los empleados de la administración pública da cuenta de una de las peores crisis institucionales que ha atravesado nuestra provincia. Todavía queda por abonar una parte de los salarios de marzo y la asistencia financiera de cinco mil millones de pesos recibida desde Nación no es suficiente para ponerse al día, en el caso que se utilicen esos fondos para el pago de haberes, la Legislatura provincial debe de aprobarlo siempre y cuando vuelva funcionar, algo que. por ahora, está descartado, precisamente por el incumplimiento salarial.

Si bien la deuda del gobierno provincial no es solo con los docentes, es este sector uno de los más afectados en Chubut. Los niños y jóvenes ya acumulan años de cursos a medias y por ende contenidos mal aprendidos o, simplemente, nunca recibidos. Por otra parte, en los centros educativos aún persisten problemas edilicios sin solucionar.

Es insostenible que continúe este panorama sin llegar a una solución. Se está afectando seriamente el presente y futuro de los estudiantes de la provincia. Padres que dan cuenta del paso de sus hijos de un año a otro, por ejemplo, sin saber leer de corrido en la primaria u otros que están por terminar el secundario sin tener las herramientas necesarias para continuar estudios superiores. Aunque se den certificados que indiquen que se ha promovido de grado, la mayoría conoce que no se condicen con la realidad.

Aun si la Provincia se pusiese al día con los salarios, las falencias acumuladas requieren de un plan de emergencia que no existe. Hay una desesperanza tan marcada, que por ahora la preocupación es que los estudiantes puedan asistir a las escuelas cuando sea permitido luego que terminen las restricciones impuestas en el marco de la pandemia, pues de hecho la alternativa on line y los cuadernillos repartidos no abarcan ni todos los contenidos ni llegan a todos de igual forma. Con esto solamente no alcanza.

Si bien el diseño del sistema educativo, tal como rige en el país, ya hace mucho que demanda modernización y adaptabilidad al nuevo entorno global de marcado dinamismo, con paradigmas tecnológicos, de acceso a la información, sociales y económicos cambiantes y en constante actualización, en Chubut, con el panorama de los últimos años, la educación necesita mucho más que salarios en tiempo y forma, ya de por si una meta que cada vez parece más lejana.

La cuarentena va a terminar y para cuando estén las condiciones de volver al aula, nuestra provincia y los encargados de trazar las políticas del Ministerio de Educación deben ya estar pensando cómo hacer para que aquellos en edad escolar perciban la educación sin restricciones, como derecho que no puede seguir vulnerándose.

Por ahora ni salarios a tiempo, ni aulas en condiciones ni mucho menos alternativa de un plan coherente de recuperación de contenidos y mucho menos, de calidad superadora.

CHISTECITO DE YAPA

Se encuentran un cura inglés, un cura francés y un cura argentino, dando cada uno su opinión de cómo repartir las limosnas de los feligreses.



El inglés propone:

- Trazamos un círculo en el suelo, tiramos las monedas al aire, las que caigan dentro, se las ofrecemos a Dios, y las otras para la parroquia.



El francés no está de acuerdo con el inglés y dice:

- ¡Ah!, no, no, escuchar, yo propongo trazar una línea recta en el suelo, tirar las monedas al aire, las que caigan a la derecha se las ofrecemos a Dios, y las otras, para la parroquia.



El argentino desaprueba las propuestas del inglés y del francés y dice:

- No, no, mejor tiramos las monedas al aire, ¡Las que agarre Dios para él! ¡y las otras para la parroquia!