El intendente de la ciudad de Esquel, Sergio Ongarato, se refirió a la difícil situación financiera que atraviesa el municipio por la falta de ingresos a las arcas. Cabe destacar que, en gran parte, lo que recauda el municipio viene de los impuestos que pagan los comerciantes, quienes hace 45 días o más no están trabajando y se les imposibilita, entre otras cosas, abonar.

En ese marco, Ongarato dio a conocer: "La Municipalidad de Esquel, es momento de que se sepa, el mes pasado el desfasaje entre lo que ingresó y se gastó fue de alrededor de 12 millones de pesos y va a ser aún mayor. La situación económica empieza a hacer extremadamente delicada. Producto de la forma de manejar nuestros números, logramos tener algún fondo anticíclico que nos iba a permitir poder cumplir con nuestras obligaciones salariales sin atrasos, pero ese fondo se termina y empezamos a tener problemas serios. Sabemos que es porque la gente no puede pagar y los comercios no facturas. Hay dificultades serias para seguir funcionando".

Por otra parte, el intendente se refirió a aquellos comercios que no podrán abrir aún: "Están estudiando la forma de asistirlos a través del Banco provincia. Tuvo un balance positivo con utilidades y ganancias, por lo tanto creo que lo más adecuado es que ese dinero pueda ir a esos comercios que han sido golpeados, la mayoría de ellos. Fundamentalmente a ellos que hoy aún no pueden abrir, tratando de sostener la fuente de trabajo. Después habrá que ver su situación ante el banco. Debe tenerse en cuenta y no se le puede estar cobrando intereses altos, si la misma provincia después les dice que no pueden abrir".