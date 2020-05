“Siento que me afectó bastante porque venía de tres meses de intensos entrenamientos”

Megan Ritson Rowlands quien resultó beneficiada con la beca deportiva que otorgó días atrás la Agencia Chubut Deportes, destacó que el 2019 fue un año muy bueno en lo deportivo y que este podía haber sido mejor pero por la pandemia todo quedó relegado.

La esquelense, quien mantuvo una charla con el área de prensa de Chubut Deportes, destacó que lo hecho el año pasado su club “fue deportivamente muy bueno, ya que a nivel club salimos campeonas en primera división tanto en el Apertura como en el Clausura”.

“La participación en el Torneo Argentino de Clubes me permitió ser seleccionada para jugar el Nacional de Selecciones de Asociaciones, en Rio Gallegos, y la gran noticia de la convocatoria a las concentraciones con el Pre Seleccionado Argentino de Hockey de Pista. Todo esto que uno resume en dos o tres torneos, implica entrenamientos todos los días de la semana, partidos y viajes todos los fines de semana y exige mucha dedicación”, argumentó.

En referencia al trabajo que venía realizando en Buenos Aires dijo que “tuvimos poco descanso porque se dio una continuidad de temporada en los meses de enero y febrero.

Fue muy buena e intensa, con entrenamientos en el CENARD de doble turno, físico y técnico táctico hasta que llegó la noticia del Covid 19, a una semana de que se diera la lista definitiva para el Torneo Panamericano clasificatorio para el Mundial que se jugaría en Lancaster, Estados Unidos”.

Con desazón, Megan destacó que se tuvo que volver a su casa y tratar de mantener el ritmo de entrenamiento, al menos físico y lo que se pueda realizar en un espacio reducido.

“Siento que me afectó bastante porque venía de tres meses de entrenamientos de alto rendimiento a tener que reinventarme para no perder estado”.

En cuanto a los objetivos que tenía previsto para este 2020 dijo que “por este año desde la Confederación Argentina de Hockey se tomó la decisión de que no habrá torneos nacionales a nivel de clubes aunque puede llegar a jugarse el nacional de selecciones.

Además, teniendo en cuenta que es un deporte en equipo, “uno puede hacer todo el esfuerzo a nivel individual pero falta la otra parte y eso nos afectará mucho a todos”.

Sobre el hecho de ser una de las beneficiadas con una beca por parte del ente provincial del deporte manifestó que “a Chubut Deportes le tengo mucho para agradecer”

“Practico el deporte desde muy chica y siempre costó solventar los viajes, los lugares para entrenar, material e indumentaria, y teniendo en cuenta que pertenecemos a una Asociación que comprende a otras provincias (Rio Negro y Neuquén), se nos ha cuestionado bastante”.

“Todo el sacrificio económico lo hace la familia a veces uno siente que para “la foto” están todos, pero a la hora de hacer un aporte nada”.

En lo personal más que agradecida, estamos atravesando tiempos difíciles y a veces a nivel familiar se toman decisiones y se resignan cosas para que nosotras podamos desarrollarnos deportivamente y cumplir sueños, y esta beca va a ser de una gran ayuda.

Al momento de dar a conocer buenas noticias comentó que “me confirmaron que voy a tener de sponsor la firma Grays, es una importante marca que utilizo desde muy chica, como guantes, palos, canilleras, ropa”.

El sponsor significa por ahora un descuento importante de las cosas básicas y necesarias para la práctica del deporte, hasta que vuelvan las actividades y pueda conseguir la totalidad del apoyo.

En el cierre de la charla llegaron los agradecimientos, “principalmente a mis abuelos que en más de una oportunidad han pagado mis pasajes para que pueda asistir a diversas concentraciones o viajes, a mi familia que hace lo imposible para que pueda participar de todo, a los gimnasios MyM de Hernán Maciel, quien en más de una oportunidad me ayudó con rutinas y preparaciones para torneos y viajes importantes y Kiap Alto Rendimiento, de Patricio Serna, quienes me eligieron como su cara referente y me está dando una mano enorme para mis rutinas en casa y la motivación a seguir, que es lo más importante. Y también a toda esa gente que más allá de lo económico siempre están con palabras de aliento para seguir”, concluyó.