La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió una marca de pañales para adultos. Lo hizo a través de una disposición aparecida en el Boletín Oficial​, donde también lanzó advertencias sobre productos médicos.

En la Disposición 2545/2020, el organismo prohibió el uso, la comercialización y la distribución en toda la Argentina de los siguientes productos: "Pañal desechable para incontinencia, Ambos Plus, DESCARTABLE OESTE SACI, Fábrica, Administración y Ventas: Av. Julio A. Roca 2757, Hurlingham, Buenos Aires" y "REFUERZA PAÑAL Ambos Plus, DESCARTABLE OESTE SACI, Fábrica, Administración y Ventas: Av. Julio A. Roca 2757, Hurlingham, Buenos Aires".

La medida se extiende a cualquier otro artículo descartable de uso externo que indique ser elaborado o fabricado por esa firma, hasta que la empresa tenga en regla las habilitaciones pertinentes.

La investigación se inició tras una denuncia por la ausencia en los paquetes del rótulo referido a la habilitación por parte de ANMAT, obligatoria para Productos Higiénicos Descartables.

Por otro lado, la entidad lanzó advertencias sobre una serie de productos médicos.

Así, prohibió "el uso, la comercialización y la distribución", hasta tanto obtengan las autorizaciones necesarias, de todos los lotes de los productos rotulados como: "NEBUSONIC nebulizador ultrasónico – Industria Argentina – indicado en todas las afecciones respiratorias. Asma. Alergia. Bronquitis. Sinusitis. etc."; "Tubo orofaringeo 'Hudson RCI – One disposable Cat. No. 1167 – CATH – GUIDE – AIRWAY – 100 MM – No. 10, MEDIUM ADULT'"; y "Gel ULTRA SON – Gel conductor neutro – Medio de contacto conductor, soluble en agua, para procedimientos de diagnóstico y electromedicina. Permite la transmisión de ondas de manera eficiente. Hipoalergénico, no tóxico. No irrita ni mancha la piel y no daña los equipos. Elaborado y envasado por DAFTOR, VICTORIA – PBA – ARGENTINA. Res 155/98".

Y tomó una medida similar para accesorios de artefactos de depilación laser.

Son los cabezales "Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122001858", "Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122002307", "Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice121000789" y "Alma For you For Life Diode 3Dnm SN Plt3D2001119".

En estos casos es por el robo de esos artículos y la prohibición se justifica por el objetivo "de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado".