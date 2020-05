Luego del accidente que ocurrió ayer en el Aeropuerto de Esquel con un avión sanitario que terminó con dos personas fallecidas y dos heridos, en Firma y Aclaración el entrevistado fue el piloto comercial Daniel Mayor. En un interesante mano a mano con Ricardo Bustos, desde su experiencia explicó cómo se diagrama un vuelo y cuáles son las precauciones que hay que tener.

Detalló que una serie de cuestiones están expuestas en el plan de vuelo que se realiza previamente. "Vos necesitás seguir una serie de reglas que ya están planteadas dentro de una carta que te dice con qué facilidades para el avión estás contando, qué procedimientos tenés que hacer, donde podés iniciar esos procedimientos, a qué distancia, a qué altura y vas completando las indicaciones que esa carta te dicta siguiendo la recomendación de las radioayudas", explicó.

Destacó que los pilotos se rigen en base a una serie de patrones, los cuales "están planteados en la carta y tenés que ir chequeando que los pasos se van completando. Además en el tramite estás en continua comunicación con el centro de control del tránsito aéreo".

Además, en cuanto al aterrizaje en condiciones meteorológicas adversas, como era el caso de anoche por la niebla, remarcó: "Hay una altitud determinada en la que si vos no ves la pista estás obligado a dar potencia para volver a ascender, siguiendo una trayectoria que también está marcada en la carta para poder hacer los intentos que sean necesarios o dirigirte a tu alternativa". En este sentido, destacó que "la reglamentación dice que vos necesitás el combustible suficiente para dirigirte a una alternativa que está anticipada en tu plan de vuelo".

"Todos los pilotos entramos en la desorientación espacial, que es una situación en la que vos no podés reconocer tu posición y la del avión con respecto al horizonte. Estas situaciones se ven reducidas muchísimo con el entrenamiento. Tienen que reconocer esas situaciones lo antes posible".

Por otra parte, consultado por el modelo del avión, un Learjet 35, dejó en claro que no es fácil llegar a conducirlo: "Tenés que hacer una carrera como piloto privado, tenés que sacar tu licencia de piloto comercial con habilitación de vuelo con instrumentos, después pasar a otra categoría que se llama piloto comercial de primera clase. No llegás así nomás". "Todo se reduce a la cantidad de horas de vuelo que son las que te permite ir rindiendo nuevas licencias, estar preparado y en la crema de la aviación que no es acá sino en las grandes ciudades", agregó.

De todas formas, aclaró que "han cambiado mucho los tiempos". "Yo conozco chicos que están volando aviones mucho más avanzados que este en Estados Unidos, con 28 años y 1000 horas de vuelo. En mi época era impensable. Yo para poder juntar las horas me hice instructor de vuelos para así poder ir llegando a las próximas licencias".

"Hoy hay gente que alcanza una capacitación óptima para estos aviones mucho antes que lo que se lograba antes. Hoy hay tipos en Aerolíneas que están volando y no sé si tienen 2.000 horas".

Finalmente, se refirió al trabajo de los investigadores que determinarán las causas del siniestro: "El objetivo primero de esclarecer el accidente es que se puedan dictar normas para prevenir el accidente o que esa investigación ayude a realizar mejores procedimientos. Por eso en todo el mundo la junta se toma su tiempo, realiza investigaciones bastante profundas". "El factor que sigue siendo preponderante en todos los accidentes es el factor humano", concluyó Mayor.