Para este martes, estaba planeada una sesión de la Legislatura provincial, con el fin de tratar el endeudamiento de 5 mil millones, otorgado por Nación. Pese a un encuentro del gobierno realizado esta mañana con el secretario del gremio APEL, Ángel Sierra, no se levantaron las medidas y desde el gremio se informó que no colaborarán con la realización de la sesión.

Los fondos están asignados para el funcionamiento (bienes y servicios) y serían destinados a salarios, para poder cancelar el martes los haberes de abril al personal de planta permanente.

Pese a esto, Sierra explicó que no tienen garantías o confirmación suficiente respecto de la fecha de pago. Este problema ya se planteó con anterioridad en distintas reuniones con diputados. El secretario declaró, incluso: "No hemos llegado todavía ni arribado a ninguna solución concreta, ni propuesta concreta de parte del Ejecutivo para revertir esta situación”, además de que las autoridades evalúan la situación "día a día" y que escucharon frases como "no tenemos la máquina de hacer billetes", por lo cual continuarán con la medida.

En el comunicado, anuncian que desean "hacerlos responsables" de la obligación del estado respecto a los sueldos de los trabajadores y explicaron: "estamos dispuestos a colaborar y ayudad en lo que de nosotros dependa, pero no a costa de nuestros salarios y nuestras familias".

El comunicado completo: