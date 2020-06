Este viernes a la mañana, en las instalaciones del SOEME y ZO, se reunieron las autoridades del gremio con los intendentes de Trevelin, El Maitén, Lago Puelo, Epuyén, El Hoyo, Cholila y Gualjaina.

Los mandatarios de las diferentes localidades de la región expusieron sus problemas financieros, ya que algunos dependen casi en un 100% de fondos provinciales, y también debido a las medidas de la cuarentena.

El Secretario General de SOEME y ZO, Antonio Osorio, comentó detalles de la reunión y confirmó que algunos intendentes plantearon la posibilidad de pagar los aguinaldos en dos o tres cuotas: "Había inquietud de los intendentes. Frente a esta obligación que es el aguinaldo, están en dificultades financieras. Cada uno expresó sus dificultades, a diferencia de Esquel que hemos acordado el pago del aguinaldo el día 18. La situación de los municipios no difieren mucho de otros. Nos anticiparon la posibilidad del pago del aguinaldo en 2 o 3 cuotas".

"Veremos cómo abordamos este problema. Sabemos que la realidad es complicada. Esta pandemia es algo inédito para muchos de nosotros. Algún acuerdo vamos a lograr, y le tenemos que comunicar a los trabajadores también. Aunque el contexto está difícil, uno quiere ser teniendo aumentos, cobrando en tiempo y forma, pero es una situación que pasamos los municipales y todo el mundo. Nos gustaría dar buenas noticias, pero lamentablemente no son buenas", agregó Osorio

También se refirió a la situación del municipio de Gualjaina en particular: "Prácticamente no tienen recursos propios, dependen mucho de provincia. Es una situación que ya venía de antes y con la pandemia se agrava. No queremos caer en demagogia y decir algo que no se va a poder cumplir. Nosotros tenemos que dar las noticias, que son malas. Tengamos un conflicto o no, esto se va a solucionar".