"Vicentin es una empresa que estaba en caída libre y en riesgo de quiebra. No tenemos nada que ver con las políticas de expropiación de Chávez en Venezuela. ¿Por qué no nos comparan con Alemania?”. Esto dijo el ministro de Producción, Matías Kulfas en declaraciones a Radio Mitre esta mañana.

Por supuesto que Kulfas no es el único que realiza esta comparación. Militantes del kirchnerismo al por mayor, comparten en redes sociales, links y capturas de pantalla sobre el rescate que el Gobierno alemán había hecho de la aerolínea Lufhtansa. Sobre todo con titulares de diarios como La Nación y Página 12.

¿Angela Merkel y el Estado Alemán decidieron expropiar?¿Es lo mismo ayudar a una empresa que le pide asistencia al Estado que expropiarla?

"En Alemania, el Estado participa del rescate de Lufthansa. A nosotros no nos gusta llamarla 'ley de expropiación', sino 'ley de rescate de Vicentin', con alguien que genera confianza, como es YPF Agro”, afirmó Alberto Fernández.

Las 9 claves para entender que son dos casos completamente distintos:

No se trata de una expropiación o de la quita de la propiedad a los dueños.

En Alemania no hubo expropiación, la participación fue pedida por la propia empresa, esto es una diferencia clave para tornarse "rescate". Esta decisión se tomó luego de semanas y semanas de negociaciones y aguarda la aprobación de sus accionistas, cosa que en Vicentin claramente no es así.

La crisis de Vicentin no tiene nada que ver con el coronavirus. La empresa Lufhtansa acepta una ayuda de 9.800 millones de dólares. Es una decisión que busca palear la crisis que atraviesa la aviación en la pandemia.

Angela Merkel busca proteger a Lufthansa ante inversores privados extranjeros.

Además está prevista una inyeccción de cinco mil millones de dólares en capital (sin derecho a voto) , que se denomina "participación silenciosa".

, que se denomina "participación silenciosa". Antes del coronavirus, 140 mil empleados y 760 aviones. Lufthansa calculó que operaría 100 aviones menos y se desprendería de 22 mil empleados.

Se trata de una participación, no de toma de control de la empresa.

No es nuevo en Alemania. En el 2008 pasó con los bancos y también en la industria automotriz.

Lo cierto es que Kulfas hace una comparación errónea y confunde a los seguidores del kirchnerismo y a aquellos que solo leen los titulares. ¿Por qué no se rescató a Vicentin durante el proceso judicial de convocatoria? Está de manifiesto que Alemania busca evitar que Lufthansa caiga en manos de privados extranjeros.

El comunicado de la Casa Rosada señala: "Que el Estado cuente con una empresa testigo en el sector es algo muy importante”.

Es claro que existen decenas de maneras, avaladas por la constitución, de "ayudar" a una empresa por parte del estado sin tener que ir a por ella, claramente este no es el caso.

Argentina y Alemania en lo institucional y en temas como la seguridad jurídica sería como comparar peras con manzanas. No se puede comparar tomando solo una parte. Si comparamos hagámoslo en el conjunto de políticas, instituciones, etc. Al comparar de esta forma pareciera que se está buscando convencer a los argentinos con lecturas superficiales, para embarrar la cancha o patearla afuera. Vamos, que Argentina no es Alemania y lo sabemos todos.