Ya los ojos les quedaron “re chinitos” de tanto jugar al ajedrez por la Tablet, PC o celular. En plena cuarentena se sacaron las ganas en eso de jugar partidas de manera virtual. Pero no es lo mismo.

Jugando por internet se pierde eso de mirar a los ojos a su rival “y poder intimidarlo” para que cometa un error. Por el celular eso es difícil.

Todos querían volver y hubo que adaptar el salón según el protocolo y se pusieron manos a la obra.

La sede ubicada en la calle Sarmiento, entre Rivadavia y San Martín, volverá hoy a abrirse y aunque solo podrían ingresar la mitad de los asistentes. Es un gran paso.

Los pisos ya están desinfectados; las piezas y los tableros están limpios y hay alcohol en gel para todos los ajedrecistas y asistentes.

Ayer, mientras limpiaban y acomodaban las mesas, donde habrá dos mesas con el tablero en el medio para separar aún más a los jugadores, se armaron algunas partidas.

“Por el momento la sede estará abierta los días martes, jueves y sábados en horas de la tarde”, destacó Norberto Bevardo, tesorero del Circulo de Ajedrez de Esquel.

Precisamente hoy sábado, a las 16 horas, jugarán los cadetes en tanto dos horas más tarde llegará el momento para los más grandes, sabiendo que a las 20 horas deberán cerrar el Círculo.

Por su parte, los martes y jueves, el horario de apertura será a partir de las 18 horas.

Y bueno, llegó el momento esperado para todos los ajedrecistas de la región. Habrá que ser responsables y no hacer macanas. Y no te olvides de sacar los caballos y no trabar los alfiles en las primeras movidas.