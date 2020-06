No hay dudas, el Polideportivo de Trevelin deberá llamarse “Eduardo Bjerring”

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). – No sé por qué esperan tanto eso de ponerle nombre al Polideportivo. A Eduardo lo conocí metido en una oficina jugando con los “rasti” (o “mis ladrillos”), de esto hace 20 años. Carlos Mantegna, el intendente de aquel entonces, lo había nombrado como director de deportes cuya actividad deportiva era prácticamente nula, si la comparamos con lo que se puede ver hoy.

Sobre un escritorio, de una oficina compartida con la Cooperativa 16 de Octubre (o de bromatología… me agarró el alemán), empezaba a funcionar una dirección de deportes donde apenas el futbol infantil y las carreras de bici organizada por Clara Moreno sobresalía en un pequeño pueblo, donde el fútbol de Fontana (y sus grandes victorias) acaparaba todo.

Claro que en fútbol 11, Fontana era un verdadero ejemplo. El gimnasio de Fontana por aquel entonces parecía un edificio de Beirut después de un constante bombardeo, estaba en ruinas.

Un día aparecí por la oficina, seguramente para tomar algunos mates con una persona que me intrigaba mucho, que andaba en bicicleta y era un maestro del ajedrez.

“Vení Chavito, te voy a mostrar mi proyecto”, me dijo.

UNA OBRA DE INGENIERIA, HECHA POR UN NENE DE 7 AÑOS

Sobre un papel afiche había ideado una cancha de fútbol y con los famosos “rasti” (o mis ladrillos, no recuerdo bien) había armado un pequeño gimnasio, unos vestuarios, tal vez un quincho. Seguramente algún nene de la casa perdió sus arbolitos de juguetes porque los puso allí en su maqueta.

Me arrepiento de no haber sacado foto de aquel proyecto. Digo, por si nadie me cree. Pero no importa, pasaron ya 20 años y seguramente alguna fantasía al relato le debo poner.

“Eduardo te aclaro algo”, le dije. “Soy periodista deportivo y de la única manera que yo puedo trabajar es que haya deportes”.

No me voy a poner a relatar partidos con figuritas y con arcos construidos con rasti (o mis ladrillos).

“Quedate tranquilo, Chavito, vas a ver lo que vamos a lograr acá en Trevelin”.

Yo lo miraba a Eduardo, como la nena lo miraba al aviador en la película “el Principito”.

SUPERÓ LO PENSADO. HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ

Aunque el proyecto ideado en un papel afiche y con rasti (o mis ladrillos) fue apenas un bosquejo de algo, que terminó siendo monumental (por lo grande, no por lo parecido a la cancha de River).

Eduardo no pensó en la pileta de natación. Eduardo no pensó en un albergue. Eduardo no se dio cuenta, o tal vez sí, que a partir de ese momento el deporte de Trevelin iba a tener un antes y un después.

El nombre de él en el gimnasio, sería un gran homenaje para un visionario.

Por aquel entonces, aparecía un Dany Poza, muy pibe; Javier Almedra, Luis Almendra, Charcán Almendra.

El Polideportivo de Trevelin superó todas las expectativas. Es cierto que la plata que había en la provincia y sobre todo en el país en la década kirchnerista era infinitamente superior a la miseria en la que nos encontramos en la provincia ahora.

Fue pensado a lo grande, pero nunca se creyó que el polideportivo de Trevelin, que cumplió 12 años de vida, superara ampliamente a aquel sueño de juguete, que Eduardo nos quería tanto convencer a todos los que amamos el deporte que en un lugar tan pequeño de la cordillera chubutense podía tener un lugar tan grande como todos los sueños juntos.

Ninguna de las localidades grandes de la provincia tenía hasta ese momento un monumento tan faraónico como el pensado y ejecutado.

Por aquellos años, en Esquel estaban “separados” el gimnasio del natatorio y en el medio un baldío que con el tiempo fue la residencia deportiva que terminó “conectando” todo.

No existía el Hotel Deportivo de Rawson y Comodoro Rivadavia no tiene ni por asomo algo similar

El Polideportivo de Trevelin se inauguró con el Lanzamiento de los Juegos Provinciales Evita, me acuerdo.

Y también me acuerdo que las cenizas caídas en el mes de mayo de aquel 2008 y la nevada de esos días no permitieron que bajara a Esquel el avión que traía a quien era por entonces la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien había comprometido su asistencia para la inauguración del mismo.

El complejo se mantiene hoy con la misma estructura que hace más de una década. Un gimnasio polideportivo, ideal para la práctica de Handball o de Fútbol de Salón, deporte emblemático en la región.

Cuenta con un amplio escenario y tribunas hacia uno de los costados. Claro que la palestra se incorporó tiempo después.



En el medio del complejo, en la planta baja, funcionan las oficinas tanto del secretario de deportes, como toda la parte administrativa y en un costado un pequeño sum ideal para distintas actividades como yoga, zumba, artes marciales.

En el primer piso, se encuentra lo mejor. Un albergue para 50 personas y dos amplios comedores. Y hacia el otro costado, la frutilla del postre: el natatorio. Impensado para un pueblo tan chico como Trevelin.

Merecido para un pueblo tan lindo como Trevelin. Tras el paso de Eduardo Bjerring a la Secretaría de Deportes llegó el momento del profesor Daniel Poza, quien había sido más que la mano derecha del “pelado” (con mucho cariño) y que tenía muchos conocimientos para manejar un área tan amplia como difícil.

Poza estuvo muy conectado con el profesor Alejandro Ruiz Díaz, quien por aquel entonces era el director general de Educación Física del Ministerio de Educación y, con él, pusieron en funcionamiento el programa “Acuatika”, un proyecto ideado para que todos los chicos tanto de Trevelin, como de los parajes, tuvieran al menos un estímulo semanal dentro de la pileta.



Para el mismo Dany Poza, muy compenetrado en el tema de la capacitación, destacó dos momentos importantes dentro del funcionamiento del polideportivo, uno de ellos es la implementación del proyecto Acuátika, el otro tuvo relación con el Primer Simposio Internacional de Ciencias Aplicadas al Deporte, organizada por la Agencia Chubut Deportes, con un lleno total de asistentes y con ponencias de primerísimo nivel, por ejemplo la llegada del profesor Osvaldo Hernández, entrenador del seleccionado nacional de fútbol con jugadores que sufrieron parálisis cerebral, o del profesor Enrique Nardone, el ideólogo de los Murciélagos, quien contó su experiencia sobre este proyecto que fue revolucionario en el mundo.

Además en la época de Dany se llevó a cabo la primera Gala del Deporte, donde el primer ganador ha sido Matías Roa, arquero de fútbol de saló y entrenador de fútbol infantil.

Luego, con los cambios políticos, le tocó el turno al profesor Carlos Sainz (al mismo que está hoy), quien puso su impronta en el armado de grandes equipos de Handball, tal es así que aún sigue trabajando en estos menesteres.

Y con Omar Aleuy a la intendencia de Trevelin, el sillón del secretario de deportes quedó para Marcelo Recalde, un referente dentro del fútbol de Fontana de Trevelin y sobre todo del futbol de salón

El “Chompi” recibió a través de los años diversos consejos tanto de Omar Aleuy, quien antes había sido presidente de Fontana, como de Pedro Cleri, también un veterano dirigente de Fontana que le tocó reconstruir un club que estaba prácticamente destruido.

El “Chompi” le adjunto más talleres deportivos, tuvo la posibilidad de tener un anexo en el barrio Malvinas, con un espacio para la práctica de boxeo y otras actividades físicas. Y no me quiero olvidar de Ricardo Bocalandro,, otro gran laburante de la Secretaría de Deportes.

Y llegó el momento de Carlos Sainz, ahora desde el inicio de la gestión de Héctor “Cano” Ingram a la intendencia, y Carlos se dio cuenta que pilotear este avión solo era demasiado. Lo puso en el rango de copiloto a Ramiro Urdapilleta y un asiento detrás están Nora Cárdenas, Charly Moreno, Gustavo Roa, Diego Galmes y Mariano Laudadio, entre otros

Se cumplieron 12 años de la inauguración de un complejo que hizo historia en Trevelin y que permitió que muchos deportistas de la región y del país pudieran disfrutar de sus instalaciones.



Muchachos y chicas del Concejo Deliberante de Trevelin, seguramente deberán tener mucho trabajo con este tema de la cuarentena y la asistencia a los vecinos. Pero piensen un minuto. ¿Se dieron cuenta de lo importante que fue (y que es) para Trevelin, el Polideportivo Municipal?

No creo que lleve más de 30 minutos redactar “el visto y los considerandos” de porque el nombre de Eduardo Bjerring deberá estar remarcado en letras indelebles en la entrada del Polideportivo de Trevelin. Que así sea.