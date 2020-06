"Se está gestando delincuencia estructural, en algunos casos son generaciones que se dan donde el modo de vida es el delito. Con mucha naturalidad atacan y atentan contra la autoridad y los espacios públicos", dijo Federico Massoni, ministro de Seguridad de la Provincia del Chubut este miércoles en el salón del Concejo Deliberante de Trelew.

El funcionario respondió con su presencia al pedido de convocatoria de los concejales del Frente Patriótico Leandro Espinosa y Carol Williams quienes habían denunciado que «la estigmatización a la que están siendo sometidos los sectores más humildes de nuestra ciudad nos insta a que arbitre los medios necesarios para convocar a esta casa legislativa al ministro de Seguridad Federico Massoni a fin de realizar una reunión de carácter urgente e impostergable».

En el recinto, Espinosa advirtió que “los hechos de los últimos días son el corolario de varias denuncias que hemos recibido…El combate del delito se debe dar en el marco de un estado de derecho. Pretendemos que el vecino, que ya tiene miedo por la situación que se vive en el barrio, no tenga temor a las fuerzas de seguridad. Eso es algo que se está viviendo en el último tiempo y que usted tiene que conocer. Una de las mejores formas de volver a relacionar a las fuerzas de seguridad con la población es cambiar estas metodologías de trabajo”.

Formas

A su turno, el ministro de Seguridad sostuvo: “Muchos creen que soy una persona a la que le encantan los controles y que la gente esté en la casa, pero estamos en una situación diferente a lo normal, es una pandemia. Se llevaron a cabo mecanismos que estoy convencido que estuvieron muy bien hechos y durante mucho tiempo nos mantuvieron lo mejor posible”.

“Hay algunos a los que no les gusta mi forma, mi procedimiento, y dicen que me como el personaje. A mí tampoco me gustan las formas de muchos, pero hay que ocuparse de los problemas de fondo”, agregó Massoni quien al retirarse se encontró con una decena de vecinos de los barrios INTA y Tiro Federal que acompañan sus acciones de seguridad.

Foto: El Chubut