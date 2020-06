Elías Gabriel Jaramillo nació en Corcovado hace 17 años. El joven que se inició como un destacado atleta practicando la disciplina de salto en alto, a los 14 conoció la lucha libre y decidió en ese momento, que hacia allí apuntaría su futuro deportivo.

Tres años después de haber incursionado en la disciplina, ya tiene en su haber tres medallas de oro en torneos Nacionales de 2018, en categorías cadete y juvenil, y tres subcampeonatos sudamericanos, logrados en Chile durante el torneo desarrollado a fines de 2019, también en las categorías cadetes y juveniles.

El deportista, hoy junto a su familia en su tierra natal, en dialogo con el área de prensa de Chubut Deportes, repasó su actualidad, contó cómo fueron sus inicios y los objetivos que lo mantienen enfocado.

CUARENTENA ACTIVA

En el inicio de la charla, respecto al aislamiento social preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia del Covid-19, Elías contó que “a pesar de todo la estoy llevando bastante bien la cuarentena, acompañado por mi familia y en mi ciudad, Corcovado”.

En cuanto a sus trabajos para mantener su forma física, indicó que “los entrenamientos los estoy manejado muy bien, con la idea de no perder el objetivo que tengo, el de mantenerme conectado con mi deporte. Vengo trabajando con planes que me envió mi profesor Osmar Gutiérrez y monitoreado por los profesores de la FALA (Federación Argentina de Luchas Asociadas)”.

Ampliando al respecto, contó que “puede adaptar mi casa a los entrenamientos, ya que tengo un patio en el cual puedo moverme cómodamente, tanto para trabajar la parte técnica, como la física.

En cuanto a su presente deportivo, el joven aseguró que “el corte nos agarró casi en el inicio de la temporada, cerca del inicio de un torneo que era clasificatorio al Panamericano. Fue un golpe duro porque estábamos listos para la competencia pero bueno, nos tocó a todos y ahora hay que esperar”.

TODO QUEDÓ POSTERGADO

Respecto a los objetivos para este año, contó que “tenía en vista dos torneos importantes, uno era el Panamericano de Brasil (Brasilia) y también había una posibilidad de clasificar para el Mundial de juveniles en Serbia. Todo esto quedó postergado” pero aseguró que a pesar de este golpe “mi motivación está en siempre mantenerme enfocado, trabajo mucho la parte mental, me enfoco en mis objetivos y voy por ellos”.

Más adelante, Elías contó cómo fueron sus inicios en el deporte: “Antes de conocer la lucha yo hacía atletismo, practicaba la disciplina de salto en alto. Después, cuando tenía 14 años, estando en la residencia estudiantil en la localidad de Trevelin, me dieron la posibilidad de conocer y empezar practicar esta actividad. Enseguida me enganché, lo que más me gustó del deporte es que pensar la técnica que podes desarrollar y también en los movimientos que podes realizar. Desde ahí hasta hoy, nunca más dejé de practicar la lucha”.

En el cierre, agradeció el respaldo que Chubut Deportes le brindará para este año a través de la beca deportiva: “La verdad es una ayuda que resulta muy importante. Es una motivación porque si ya llegué hasta este punto, ahora sé que tengo que ir por más. Este aporte me facilita la compra de indumentaria y materiales para poder trabajar y desarrollarme más cómodamente”.