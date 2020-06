Con una cuota importante de incertidumbre sobre su realización, para hoy a las 12 fue convocada por el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Ricardo Sastre, la sesión especial en la cual los diputados deberán aprobar el convenio de ayuda financiera entre la Provincia y el Gobierno Nacional



Más temprano, a las 10, habrá una reunión con todos los bloques.



El proyecto para refrendar el convenio del Fondo Fiduciario con Nación incluye un monto total de 5.000 millones de pesos, de los cuales 2.500 millones ingresarán casi de forma inmediata, mientras que la otra parte se desembolsará en julio. De ello, a los municipios les tocará 350 millones de pesos.



Según indicó Diario Jornada , hasta última hora de ayer seguían las conversaciones y la Asociación Provincial de Empleados Legislativos no daba el brazo a torcer respecto a la propuesta del Ejecutivo Provincial, que recién el viernes podría comenzar a saldar los haberes adeudados.



De todos modos, la postura de Sastre sería sesionar con escribano de ser necesario, para que llegue la ayuda para los intendentes de modo urgente ante el actual contexto de crisis.



Negociaciones



El Gobierno provincial plantea como carta de negociación que, si sale el endeudamiento, podría saldar no sólo el cuarto rango de marzo, sino también el primer y segundo tramo correspondiente a abril.



En la misiva que envío Sastre a los jefes de cada uno de los bloques, expresa que se buscará tratar el proyecto de ley por el cual “se propicia la autorización al Poder Ejecutivo para contraer endeudamiento y para la afectación de la participación provincial en el régimen de coparticipación de impuestos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 2 y 3 del acuerdo de Nación provincias sobre la relación financiera y bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos”.



Según el convenio suscripto con Nación, Chubut accedió al máximo de financiamiento otorgado para las provincias, que es por 5.000 millones de pesos. En los anexos, está cómo será ese desembolso. Unos $ 850 millones están previstos para mayo, 1.650 millones en junio y la otra mitad (2.500 millones) que bajarán en el mes de julio.



Quien se refirió al tema por parte del Ejecutivo, fue el flamante secretario general de Gobierno, Andrés Meiszner. En relación a la sesión prevista para hoy en donde se debe dar tratamiento del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, indicó que en caso de aprobar el endeudamiento, “se podrá concluir con el pago de los salarios del rango 4 de marzo y de los rango 1 y 2 del mes de abril”.



Al ser consultado por la prensa, el funcionario provincial señaló que “es una sesión importante porque permitirá a la provincia hacernos del flujo de 2.500 millones de pesos de liquidez, y eso permitiría terminar de cumplir con el rango 4 de los trabajadores de la provincia correspondiente a marzo, y los rangos 1 y 2 de abril”.



Y repitió: “Si la sesión se lleva a cabo con normalidad, el viernes podríamos estar haciendo efectivo el pago de los salarios del rango 4 de marzo y de los rangos 1 y 2 del mes de abril”.



Ayer en un confuso comunicado, desde APEL expresaron que “los Trabajadores nucleados en el Sindicato de Empleados Legislativos formamos parte de uno de los poderes del Estado provincial, trabajadores a quienes, como al resto de los trabajadores públicos, se les viene avasallando, el máximo derecho constitucional que puede tener un trabajador, el de percibir sus salarios, derecho básico no solo del propio trabajador sino de sus familias”.



“A tres meses ya de no percibir nuestros salarios no podemos, pese a infinitas gestiones, cargar con un compromiso que no es nuestro, se ha intentado por todos los medios descalificar nuestra labor, nuestros salarios, nuestros logros sindicales, usando el desprestigio no sólo para con los trabajadores de la Legislatura sino de nuestras familias, con el fin de doblegar y ser parte de la vulneración de los derechos de todos los trabajadores. Pues bien, no lo lograrán”.



Y concluyen con un mensaje contradictorio: “Pese a todo estamos dispuestos a colaborar y ayudar en lo que de nosotros dependa, pero no a costa de nuestros salarios y nuestras familias”. Hoy se sabrá qué pasará.