Son momentos muy duros para la industria y los negocios, de Chubut, Argentina y el mundo. En nuestra provincia, a la pandemia, a la crisis económica actual, a la que está por venir y a la incertidumbre general, se le suma la crisis industrial.

Una de las soluciones propuestas para impulsar la industria fueron los parques industriales, que se instalaron en diversas localidades de la provincia. Parecía que llegarían a prosperar, pero, actualmente, muchos se encuentran abandonados y no cumplen, en absoluto, el propósito para el cual fueron diseñados.

Sergio Cárdenas es el secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil: esta industria es una de las tantas cuya situación se agravó durante la crisis económica de Chubut y la pandemia. Decenas de obreros están apostados en la puerta de SEDAMIL, empresa que fue representativa del Parque Industrial de Trelew y llegó a tener más de 550 trabajadores.

Hay diversos problemas con la dirigencia, que fue pasando por distintas manos familiares y se fue ampliando con sucursales a través del país. Los pedidos gremiales son el cumplimiento de acuerdos de deber de ocupación y de asistencia económica (homologados y firmados). Ante la acción de los trabajadores, hubo reacciones por parte de la empresa.

Rumores de cierre

Entre los rumores, la empresa planteó que desearía irse de Trelew: ya acordó con más de 130 trabajadores indemnizaciones del 100% en cuotas, pero aún quedan 150 trabajadores que no desean renunciar a su puesto de trabajo en medio de la crisis.

“Todas son malas nuevas: vuelve a ratificar su voluntad de no operar más en Trelew e invita a los trabajadores a que arreglen su indemnización, porque, si no (esto es casi una amenaza, también), pueden terminar en el concurso de acreedores, donde todos sabemos cómo es esa historia trágica”.

En el parque industrial, llegó a haber más de 6500 trabajadores: hoy no se llega a los 1000. Instalar industrias en el valle, en su momento, fue una decisión geopolítica, ya que había exenciones impositivas para poblar la Patagonia. Se instalaron empresas de todo tipo, desde el área metalmecánica a la textil sintética y muchas más. Así nació el Parque Industrial.

El futuro de la industria textil

Uno de los líderes en producción textil es China. Fue una de las industrias que levantó al país cuando se trataba de una nación subdesarrollada y con muchos problemas económicos y sociales.

“La industria textil, en el mundo, si no es protegida, si no está contenida por el estado, con un proyecto, no camina en ningún lado, porque no se puede competir con los chinos”.