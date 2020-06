El diputado nacional por Chubut de Juntos por el Cambio, Gustavo Menna, dialogó con Red43 sobre diferentes temas de interés en la actualidad local, provincial y nacional. Una cuestión en la que desde su bloque se han mostrado muy preocupados pasa por la conectividad aérea y en este sentido, hoy legisladores patagónicos del espacio solicitaron que Líneas Aéreas del Estado (LADE) vuelva a activar los vuelos entre localidades que no se vean afectadas por el coronavirus.

"Nosotros habíamos presentado un proyecto hace un mes pidiendo a la ANAC que considere reponer la actividad área porque hoy el problema del coronavirus está prácticamente concentrado en el 16% de los departamentos del país. El problema principalmente es el AMBA", señaló Menna. Explicó que "a eso le sumamos este proyecto que encabeza la diputada Reyes de Santa Cruz, que pide que LADE vuelva a tener el rol que debe tener, sobre todo en el ámbito patagónico". "LADE cubría en su momento una ruta que era Comodoro-Trelew-Esquel-Neuquén, ida y vuelta. Hace poco teníamos otra que era Comodoro-Río Mayo. Esto es lo que estamos pidiendo y en nuestra región es más necesario que en otras partes del país", subrayó el diputado.

Asimismo, días atrás junto a Ignacio Torres presentaron un pedido de informes sobre el estado de la obra de ampliación del Aeropuerto de Esquel y en concreto solicitaron saber si el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) suspendió los trabajos. "Estamos todos restringidos y si bien uno no pude constatar personalmente, la información que recibimos es que la obra no está desarrollándose, e incluso que a la empresa le quedan ocho operarios", reveló el representante de Juntos por el Cambio. Por esta razón "pedimos un informe al jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) para que el ORSNA diga lo que está pasando. Nos llegó información de que el ORSNA decidió suspenderla, que es el ente que habilita el uso del fideicomiso de donde se utilizan los fondos para este tipo de obras".

"Es muy necesario actualizar ese Aeropuerto. La obra cuadriplica la superficie y si queremos impulsar el turismo, el desarrollo regional y permitirle a la gente de Esquel tener otras alternativas de transporte. necesitamos mejor infraestructura aeroportuaria".

"Esta obra viene a completar una serie de modernizaciones que se hicieron en los aeropuertos de la provincia. El Aeropuerto de Esquel fue una pelea constante, logró concretarse la licitación, la adjudicación, el contrato y el comienzo de la obra y vemos que ahora está parada", consideró. "Veníamos en ese camino, lamentablemente esto no es una buena señal y queremos saber qué está pasando y a qué se debe", prosiguió el diputado.

Todavía no hubo ningún tipo de respuesta ya que el Congreso no funciona con normalidad producto de la pandemia. "Hay una hiperconcentración de poder en el Ejecutivo que está gobernando prácticamente por decreto y el jefe de Gabinete no se caracteriza por dar información. La semana pasada fue por primera vez al Congreso a dar el informe mensual que le impone la Constitución", criticó. De todas formas, advirtió: "Esto no quita que pongamos este tema sobre la mesa, es importante que estos temas los recoja la sociedad, los haga propios y que los legisladores del oficialismo también se pronuncien y pidan información".

Por último, opinó que "no hay un compromiso" de Nación para con Chubut y la Patagonia. "Es algo que se abordó mucho desde la retórica pero no en términos reales. Hay una serie de señales como la de las obras, la cuestión del barril criollo, hace pocos días lo de la barrera sanitaria, que el presidente visitando La Pampa dio a entender que se podría correr hacia el norte. Hay medidas que hablan de una desconsideración hacia las necesidades de la Patagonia", afirmó.