En representación de la Cámara de Comercio del Oeste del Chubut, Carolina González Conesa comentó la situación de los locales de Esquel y una importante baja en sus ventas, que se estima entre un 45 y 50% respecto del año anterior. Por supuesto, con la cuarentena de por medio.

"Considerando el contexto en el que estamos, lamentablemente era esperable que sucediera. Los negocios están abriendo con restricciones, que son parte de los protocolos y eso hace que disminuya el caudal de gente en la calle y en los comercios todos los días", indicó.

Con respecto a la flexibilización que se fue dando en el último tiempo, González Conesa respondió: "Mejoró teniendo en cuenta que hubo meses en los que no se pudo abrir. Al menos se puede abrir y trabajar. No hemos logrado la normalidad que todos apuntamos. Nosotros, desde la Cámara, el mensaje que queramos dar es que es un proceso, que tenemos que acompañar y cumplir con todos los protocolos que nos indican para poder funcionar".

Por otra parte, se refirió a la situación de pago de facturas e ingresos brutos de los comercios: "Tenemos distintos sectores que se van encargando de estas cuestiones. Con la Coop16 hubo un trabajo interesante para poder lograr beneficios, respecto de la facturación y cómo se va a pagar. Respecto a ingresos brutos, fue una de las primeras cuestiones que se manejó. Salimos a consultar entre los socios si consideraban que se pidiera que no se cobrara ingresos brutos. Se definió que, aquellos que bien o mal tuvieron actividad, sigan respetando el pago hasta ese momento porque no queríamos generar un mal impacto en el municipio. Que sí se considerara a aquellos que no pudieron tener ninguna actividad".

"Siempre que creemos que las solicitudes son factibles y viables, hacemos lo posible para apoyar a todos los sectores, incluso a los que no son socios de la cámara. Desde que esto inició tratamos de trabajar para que el comercio pueda salir de este momento muy difícil", agregó.

Además, González Conesa comentó que solicitan desde la cámara el uso de tapabocas: "Tratamos de pedir que los socios, que pidan a sus clientes, empleados y operarios que atiendan al público con tapabocas. Sabemos que no es obligatorio en Esquel, pero puede ayudar a prevenir algunos contagios".

Por último, habló de algunos cierres de comercios: "Sabemos que se dieron de baja algunas habilitaciones comerciales. Es lamentable, pero una realidad de todo el país. Es algo que preocupa. Algunos comercios han podido acceder a beneficios y otros no. Entendemos que hay algunos que han decidido hacer un parate para evitar un endeudamiento. Tiene que ver con alquileres y es cierto que si uno no factura no puede pagar. Y si empieza a deber, es una cuenta que sigue aumentando. Y al comerciante le quita el sueño. Tratamos de trabajar en conjunto para que esto no suceda más. En Esquel se está acomodando".