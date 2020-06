Pavimento de Tamburini: el municipio intimará a la empresa a arreglar el asfalto y terminar la obra

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Esquel, Julio Descalzo, se refirió al pavimento de la calle Tamburini que está sin terminar, pero además lo que se hizo ya está muy deteriorado. Esto ha motivado quejas de los vecinos.

"Esa obra tiene dos cuestiones sin resolver: una en la calle Tamburini por un problema con los vecinos que no aceptaron el pago de la obra, por lo tanto la empresa decía que si no le pagaban no tenían recursos para terminar la obra", explicó el funcionario. Reconoció que "hubo un reclamo de la empresa para que el municipio haga algunos arreglos en la calle", pero aclaró: "El municipio los hizo. La Secretaría de Obras Públicas dejó la calle en condiciones para completar la pavimentación de la media calzada que falta". Aseguró que no concluyó por falta de pago de algunos frentistas.

Asimismo, Descalzo indicó: "Otra cuestión es que hay partes del pavimento que se hizo completo pero han surgido algunos problemas que sobre todo se ven ahora en el invierno. El pavimento es defectuoso y le vamos a tener que decir a la empresa que reparen esos sectores". "Se los va a notificar para que hagan las reparaciones de esos sectores defectuosos que habían pavimentado antes del invierno y dejen la obra en condiciones como tendría que ser", afirmó.

Con respecto a la mitad que falta, subrayó: "Esa media calzada hay que ver si la empresa está en condiciones de hacerla o no. Si están en condiciones lo tendrían que hacer a pesar de que los vecinos no pagaron". "Desde Obras Públicas vamos a intimar a la empresa a continuar con las obras cuando el clima lo permita. Ahora estamos en invierno así que van a tener tiempo para programar los arreglos y la calzada de calle Tamburini", destacó el titular de la cartera de Obras Públicas.