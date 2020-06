Prefieren esperar. Es que el protocolo no les permite estar todos juntos, como la gran familia que son. Es que en horario reducido de no más de 45 minutos de práctica solo podrán estar 12 chicos y además se sabe que no podrán jugar con pelota y menos tener contacto físico y lo más lógico es esperar.

Y por ello, Lucas Austin en las redes sociales escribió lo siguiente:

“Familias: queremos comentarles que estuvimos en contacto con el COEM (autoridades sanitarias) y nos enviaron un protocolo para poder reiniciar las actividades.

Analizando el mismo, decidimos no comenzar las clases ya que el protocolo dice que solo puede hacerse acondicionamiento físico de cada deporte, con un máximo de 12 personas, mayores de 7 años”.

PREFERIMOS ESPERAR

“Sin pelotas, sin partidos por el contacto físico, las clases deben ser de 45 minutos para poder higienizar todo el lugar entre hora y hora y además no pueden estar presentes los padres. Nos parece prudente esperar un poco más que se normalice la situación”.

“Además el protocolo dice que los chicos pueden asistir según el día que le corresponde según la terminación de DNI de quién los lleve y ante todo este panorama nos vemos complicados poder en primer lugar organizar los grupos con menos chicos en los espacios, y que coincida con la terminación del DNI de los encargados de llevarlos”.





LOS MÁS CHICOS QUEDAN AFUERA

“Por otro lado, destacó Austin, quedarían los grupos de edades más pequeñas sin actividad y no nos parece correcto”.

“También nos parece importante destacar que priorizamos la salud de todos los que conformamos San Telmo sean, los chicos en primer lugar, las familias y los profes”.

Es por esto que decidimos posponer el inicio hasta que estén dadas las condiciones para arrancar con todo y tod@s”, remarcó además.

Recordemos que San Telmo Futbol Infantil reúne a más de 100 chicos en las diferentes categorías y aunque es importante el trabajo social que realiza este grupo de profes, también hay una cuestión económica porque no es viable alquilar un espacio para ubicar a no más de 12 pequeños jugadores en cada turno.

San Telmo, hasta hoy, alquilaba tres espacios cerrados: el SUM de la Escuela 112, el casino de la Policía y el gimnasio del Club San Martín.