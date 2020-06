Sebastián Fredes, propietario de 'Don Chiquino', comentó en qué estado se encuentra la inauguración del nuevo local. "Venimos bastante bien. Calculamos que vamos a terminarlo en una semana", reveló. "Ya está muy avanzado, estamos decorando, se está terminando con la cocina y esperando ver cómo se define este tema de la cuarentena", agregó.

El emblemático restaurante de Esquel especializado en pastas se animó al desafío de mudarse a pesar de la particular situación actual: "Nosotros ya teníamos planeado mudarnos, así que estábamos con la obra a la mitad". Sostuvo que desde el inicio del aislamiento "el negocio viejo está cerrado directamente. Tuvimos delivery dos días, no funcionaba y no se justificaba así que directamente cerramos".

"Lo único que falta para abrir el local es que nos permitan trabajar".

Remarcó que desde el verano, que fue "muy bueno", vienen elaborando el proyecto para trasladarse a Rivadavia y Roca. "Nos ayudó mucho la familia y la vamos piloteando como podemos", destacó Fredes.