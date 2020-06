El presidente de la Nación, Alberto Fernández, comunicó los detalles una nueva fase de la cuarentena obligatoria para prevenir el coronavirus. Como es habitual, lo hizo acompañado de Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Fernández remarcó que a pesar del crecimiento de los contagios los resultados son buenos y destacó que en el 85% del país se logró llegar a esta instancia sin que haya circulación comunitaria del virus. Por ese motivo, el mandatario anunció que dictará un nuevo DNU que contempla estas cuestiones. "Tenemos que entender que no superamos el problema. Aunque muchos lugares del país no tienen contagios, lo cierto es que el contagio ocurre fácilmente si uno se presta a eso", indicó.

Lo más saliente pasa porque en los lugares con circulación comunitaria no cambiará nada y seguirán bajo el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Esos lugares, según la información del ministerio de Salud que ratificó el presidente, incluyen a Trelew. Además, son parte de este listado: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires; la provincia de Chaco, específicamente las localidades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas; la ciudad capital de Córdoba; la provincia de Río Negro, particularmente en Bariloche, Choele Choel y Cipolletti.

Los demás sectores donde no existe circulación comunitaria no rige más el aislamiento sino el distanciamiento social preventivo. "Las personas van a poder circular y realizar sus actividades siempre que respeten los 2 metros de distancia. Las industrias deben garantizar el distanciamiento y en los lugares cerrados no podrán reunirse más de 10 personas", explicó Fernández. Asimismo, sostuvo que los locales en ningún caso pueden superar el 50% de su capacidad habitual.

El jefe de Estado aclaró que continúan suspendidos los eventos con más de diez personas y todos aquellas actividades donde puedan juntarse más de 10 personas, como cines, teatros y centros culturales. También el turismo está prohibido en este momento.

"Tuve una reunión larga con los gobernadores y escuchamos los problemas del interior, de Buenos Aires y la ciudad. Estamos todos de acuerdo, para mí es muy importante contar con los gobernadores. Dios me ha privilegiado en contar con estos gobernadores, tenemos que seguir trabajando unidos", valoró Fernández. "El problema puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar. El descuido de uno puede convertirse en un problema en cualquier ciudad de la Argentina. Los invito a que sigamos atentos a la situación, que nadie tome con displicencia este tema. Todos quisiéramos volver a nuestro ritmo habitual lo antes posible pero esto es la realidad, nos estamos cuidando a nosotros y a los otros", remarcó.

En las próximas horas se conocerá en detalle el decreto y habrá anuncios a nivel provincial y local sobre cómo continuará la situación fuera de Trelew.