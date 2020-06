El presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni, junto a otros nueve legisladores de su mismo espacio y Chubut al Frente, impulsan un proyecto de ley que permitiría reducir la deuda salarial con los empleados de la Legislatura. El objetivo es intentar volver a sesionar con normalidad.

"La Legislatura cuenta con fondos para gastos corrientes, como librería, combustible, viáticos. En los últimos meses no ha habido mucha actividad en ese sentido porque ha estado prácticamente cerrada o por las medidas de fuerza de los trabajadores o por la pandemia. Se ha acumulado una cantidad de dinero que alcanzaría para pagar un mes de planta permanente. Excluimos a asesores y diputados", explicó el legislador.

De todas formas, sostuvo que "le hicimos la propuesta al gremio, que no está muy convencido y el presidente de la Legislatura, Ricardo Sastre, tampoco. Nos exigían que presentáramos una propuesta y es ésta". "No alcanzaría para pagar más de un sueldo", aclaró y detalló: "Ese dinero se recuperaría cuando el Ministerio de Economía tenga y transfiera los fondos y se podrá destinar a los gastos que estaban previstos".

Dentro de las demoras en el pago de haberes a todos los empleados públicos "se les han llegado a acumular tres meses de deuda en sueldos a los empleados legislativos". "Esto requiere una ley porque si le pidiéramos al presidente de la Legislatura que utilice esos fondos para un destino que no es el previsto estaría ante una falta grave y ante una causal de ser denunciado penalmente", indicó el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio.

Por otra parte, el diputado se refirió al crédito de 5.000 millones de pesos del Fondo Fiduciario que acompañaron por unanimidad en la sesión del martes pasado. Destacó que "No es lo ideal endeudarse para pagar gastos corrientes" y "no es la primera vez que tenemos que tratar estos endeudamientos en una situación de urgencia" para ese fin. "El gobierno nacional no había contribuido mucho en la provincia, esperábamos un acompañamiento mayor porque Arcioni se cansó de decir antes de las elecciones que con un cambio de gobierno iba a existir más acompañamiento", criticó.

Sostuvo que el préstamo "no es tan barato porque si bien la tasa es de 0,10%, hay que calcular el CER" que se mide por inflación. "Ha habido una gran irresponsabilidad en todos los últimos gobiernos, han sido malas administraciones que hoy nos ponen a todos en un brete para tener que acompañar o permitir que la provincia se prenda fuego en cuanto a las obligaciones que tiene", analizó.

Si bien evaluó que "no han sido muchos los gestos del gobierno que hagan pensar que hay una salida", expuso tres ejes que desde su mirada son importantes. "Una es un mayor acompañamiento del gobierno nacional, que tiene que ver a la provincia del Chubut con los problemas que la aquejaban antes de la pandemia, pero en el marco de la pandemia también ha tenido un perjuicio muy importante que es la baja en las regalías petroleras", puntualizó. "El año pasado en abril había recibido 33 millones de dólares de regalías y este mes de abril fueron 11 millones", comparó Pagliaroni y añadió: "Esto habla a las claras de las desventajas que tenemos como provincia y el Gobierno nacional debe brindar un mayor acompañamiento".

Por otra parte, valoró la posibilidad de reestructurar la deuda, para lo cual el Ejecutivo mandó un proyecto el viernes a la Cámara que está siendo analizado. "Desde hace algunos años los especialistas nos vienen marcando que por cómo se habían estructurado los vencimientos se iba a complicar mucho afrontarlos y ha sido así", señaló. "A Chubut le restan pagar cerca de 8.500 millones de pesos este año, son casi dos masas salariales", remarcó el diputado.

Finalmente, marcó la necesidad de "no seguir incrementando el gasto público". "Vemos que sigue aumentando la masa salarial, se siguen aplicando cláusulas gatillo y esto no es ir en contra del personal. Pero frente a una situación muy crítica que se vive en Chubut y Argentina, donde los salarios privados están congelados y en muchos casos están yendo a la baja, en el sector público los seguimos aumentando", opinó. "La provincia debe atender a todos los sectores. Que no se le paga a los empleados públicos en fecha es un problema pero no es el único", concluyó Manuel Paglarioni.