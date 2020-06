La Subcomisario Natalia Pichaud, responsable de la Comisaría de la Mujer, se refirió al trabajo que desarrollan desde la dependencia frente a las denuncias por violencia de género y la asistencia que le brindan a las víctimas. Cabe remarcar que el trabajo es las 24 horas: atienden al público en Libertad 1009, o es posible comunicarse al teléfono 450952 y al celular 294552194. A la línea móvil se puede hacer una llamada perdida o enviar un mensaje y desde la Comisaría llaman inmediatamente. En caso de una situación de urgencia, la víctima debe llamar al 101.

"No vienen en aumento las denuncias, hasta diría que tenemos una merma, lo que sí podemos destacar es que se ha regularizado respecto a otros meses. Cuando empezó la cuarentena la cantidad de casos bajó bastante pero fue hasta mediados de abril donde volvió a regularizarse", explicó Pichaud. Asimismo, comentó: "Estamos trabajando en una nueva modalidad con Fiscalía y Juzgados de Familia, donde es todo digital. No enviamos más papeles ni tenemos que trasladarnos a Tribunales".

Sostuvo que se realiza un control de las medidas cautelares ya sea acercándose al domicilio o vía telefónica: "Se le explica a la víctima que tiene que radicar la denuncia si hay cualquier tipo de contacto, aunque sea un mensaje vacío". "Hemos tomado conocimiento de que en algunos casos han retomado la relación y en ese caso se da aviso a la Justicia, porque aunque no habilita a incumplir la medida se tiene en cuenta que es la misma víctima la que avisa que retoman la relación. Nuestro deber es avisar y se instala un protocolo para contactar a la víctima y que avise que quiere que la medida quede sin efecto", detalló la Subcomisario.

"Si constatamos que el victimario está en el domicilio, pedimos colaboración para su detención. Le cabe el delito de desobediencia".

En los casos de violencia de género o violencia familiar "un tercero puede denunciar pero si no colabora la víctima no podemos hacer más". En este sentido, señaló: "Tratamos de asesorar a la víctima y que sepa que si no denuncia no va a tener ninguna medida que la resguarde". "Hay varios casos en que no quieren hacer denuncias: alegan temor, que va a cambiar, que fue una situación en la que está contaminado por el alcohol y que estando sobrio es bueno. Siempre hay una excusa pero tratamos de darle intervención a las autoridades que corresponden", subrayó. En el caso de que haya menores de por medio actúa el Juzgado de Familia de turno, que a través del Equipo Técnico Interdisciplinario evalúa "si están siendo vulnerados por estas situaciones de violencia", por presenciarlas o por sufrirlas directamente.