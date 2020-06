El concejal de Chubut al Frente, Hernán Alonso, conversó con Red43 al respecto del préstamo de 21 millones de pesos que llega por intermedio de Provincia, con fondos de Nación. Al tratarse de un endeudamiento, el Concejo Deliberante debe aprobarlo para que se haga efectivo.

"No hay nada presentado en el HCD. Nosotros no hemos participado de reuniones ni con el secretario de Hacienda ni con el intendente referido a este tema", sostuvo el edil. "La información que tenemos es por los medios de comunicación", comentó. "Tenemos la primera conferencia de prensa donde el intendente vuelve de Rawson complacido por el acuerdo que ha firmado con el gobernador referido a que era un reclamo que venían haciendo desde el Ejecutivo municipal. Después tenemos la versión mediática del secretario de Hacienda donde cree que no es conveniente por las tazas de interés o el ajuste que va a tener el crédito, y por otro lado lo que hemos escuchado de los concejales del oficialismo".

Alonso explicó que "como no hemos podido hacernos de información por parte del Ejecutivo, la buscamos en otras localidades. Hemos estado en contacto con la Municipalidad de Trelew, conseguimos una copia del acuerdo que firmó el intendente con el gobernador, el decreto presidencial que establece esta herramienta y hemos estado en contacto con parte del equipo de Economía de provincia". "En vistas de la información que tenemos creemos que es conveniente tomar el crédito y que debe ser destinado al origen en el cual se arma la línea que es referido a la emergencia por COVID, no puede ser tomado para obras públicas", analizó, en contraposición a lo expresado el viernes por Alejandro Wengier, que señaló que lo acompañarían si no era usado para gastos corrientes y se destinaba a un plan de obras.

"Por la información que estamos manejando es una herramienta que sería bueno que el Ejecutivo la tome en vistas de que la pandemia sigue golpeando a la economía de la ciudad, golpea los números de la Municipalidad y los bolsillos de nuestros conciudadanos", insistió el presidente del bloque Chubut al Frente. "No hay que hacer tanto un análisis financiero de una herramienta cuando la gente la está pasando mal", enfatizó. Por último, en cuanto al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que ajusta por inflación y determina los intereses, aclaró: "El CER que tanto preocupa también ajusta la coparticipación provincial y municipal, con lo cual los números de la Municipalidad no se verían tan afectados. No estamos hablando de una deuda millonaria que sin dudas al área de promoción social le viene muy bien".

