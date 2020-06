El presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Wengier, se refirió al préstamo de más de 21 millones de pesos que recibiría Esquel a través de la provincia. El dinero proviene de un crédito del Fondo Fiduciario nacional al Gobierno chubutense. Al tratarse de un endeudamiento, el HCD debe aprobar la llegada de los fondos.

En este sentido, dentro del mismo espacio oficialista no convence que se plantee la utilización del dinero en gastos corrientes, como pago de haberes. "Si bien en Esquel las condiciones no son las mejores, el municipio está ordenado. Hubo acuerdo con el gremio en hacer un trabajo mancomunado para que las arcas municipales puedan cumplir con todas sus obligaciones en lo que respecta al pago de salarios", subrayó Wengier. Por ese motivo, "el bloque evalúa que si esos fondos ingresaran para plantear un plan de obra que garanticen mejoras en la calidad de vida de los vecinos, lo acompañamos".

"Tomar deuda para cancelar gastos corrientes no es lo mejor debido a que se puede armar una bola de nieve que día a día va a ir creciendo. La plata que tome el municipio es de todo el pueblo, que es el que termina endeudado. Después hay que pagar los acuerdos que se han tomado", destacó. "Con los acuerdos que alcanzaron el Ejecutivo y los gremios consideramos que endeudarse para pagar sueldos es innecesario", consideró el exsecretario de Obras Públicas.

¿Qué fin se le podría dar a ese préstamo?: "Tuvimos una reunión la semana pasada con vecinos del Badén que están con una necesidad en la red de gas, mensuras y distintas mejoras en lo que respecta al barrio. Se podría avanzar con eso y los mismos vecinos plantearon establecer un plan de pago para poder estar regularizados, no nos están viniendo a pedir que les regalemos algo". Valoró que en ese caso "estaríamos generando un fondo cíclico que nos permitiría seguir con otras mejoras, como cuadras de pavimento en algún sector, cordones cunetas. Pero estamos hablando de un plan de inversiones, tomar deuda para invertir y no para aplicarla a gastos corrientes, el dinero que usás ahí no vuelve al sistema".

Por último, aseguró que hablaron al respecto son Ongarato y el secretario de Coordinación y Finanzas, Matías Taccetta. "Estamos todos dentro de la misma línea en cuanto a las necesidades del municipio y cómo veríamos el avance de un plan de inversiones con estos fondos", afirmó.