Hoy se conmemoró en Esquel un nuevo aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. Fue en el monumento ubicado en la avenida que lleva su nombre, donde hubo presencia de varios referentes peronistas de la ciudad.

Hace 46 años, el 1 de julio de 1974, Perón murió en ejercicio de su tercera presidencia, a los 78 años. Su fallecimiento fue producto de un paro cardíaco resultado del agravamiento de la cardiopatía isquémica crónica que sufría. El anuncio lo hizo su viuda, la vicepresidenta María Estela Martínez, que quedó a cargo de la presidencia.

El diputado nacional del Frente de Todos, Santiago Igon, estuvo en el acto y remarcó que es "un día muy importante para los peronistas, el paso a la inmortalidad del General Perón, para nosotros el máximo referente justicialista". "Atendiendo el momento que estamos viviendo quisimos hacer algo cortito pero queríamos estar para recordarlo y reunirnos", destacó.

"Hace mucho tiempo no estamos teniendo actividades", agregó el legislador. De todas formas, valoró: "Al no haber circulación comunitaria en la provincia y como Esquel no ha tenido casos, podemos empezar a trabajar, entendemos que hay muchísimas falencias en la ciudad". "Estamos viendo que hay hambre, falta de viviendas, falta de acceso a la tierra y muchísimos vecinos no la están pasando bien", consideró.

Por último, Igon subrayó que el día de hoy "nos sirve para recordar al general y para entender también la palabra solidaridad que tanto difundió, Nosotros nos tenemos que hacer carne en esa palabra".