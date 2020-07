Tatiana Goic, diputada provincial por el Frente Patriotico Chubutense, se refirió en diálogo con Red43 a la situación actual de la Legislatura y a las interrupciones que se han registrado en el accionar de la misma.

Al respecto, manifestó que "es necesario que la Legislatura tenga un rumbo; que trabaje o que no trabaje. El reclamo salarial es más que justo, pero el entorpecimiento o mal funcionamiento radica en funcionar algunos días y otros no. Los chubutenses no entendemos a qué se debe"

En este marco, se refirió a las sesiones con tiempo pactado y el desacuerdo personal con algunas cuestiones: "es muy raro sesionar para algunos temas y otros no, o que hablen algunos diputados y otros no".

En otro orden, mostró su acompañamiento al Proyecto de Ley de Emergencia Turística, agregando que "es necesaria". Mirá la entrevista.