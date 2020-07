Esquel: Grave denuncia por acosos, abusos y amenazas de muerte

Cuatro mujeres decidieron hacer pública una situación que les tocó vivir hoy en la calle Avellaneda de Esquel. Una de ellas, Rocío, expresó su temor ya que fue amenazada de muerte.

"Quiero contarles los que me pasa hace mucho tiempo con una persona que se llama José Vargas. En reiteradas oportunidades me ha acosado. Nos corretea, nos quiere dar u número de teléfono. La semana pasada tuve un inconveniente donde me quiso agarrar el brazo y fui a denunciarlo, con muchas denuncias antes. Me dijeron que no hace nada, que solamente nos corre para darnos el número. Hoy quisimos empapelar distintos lugares de Esquel para mostrar su cara. Se acerca a nosotras y nos empieza a pegar. Nos tiró con piedras, nieve, todo y me decía 'a vos Rocío te voy a matar. No pasás de hoy'. Lo quiero exponer porque necesito que la justicia haga algo con esta persona, porque no duermo desde el martes y no puedo caminar por la calle que estoy pensando que el chabón se va a aparecer. Somos un montón de chicas que hemos denunciado y la justicia no hace nada, porque según ellos es insano. Si es insano que lo internen. Si le preguntás a alguien, todas tienen anécdotas con este chabón. Hoy nos atacó con piedras, salió familia de él con un palo con un clavo en la punta. Nos corrieron y nos pegaron. Me querían pegar a mi y me gritaban que retire la denuncia. Tengo miedo y necesito que alguien haga algo", manifestó Rocío.

Estuvo acompañada por su madre, quien agregó: "Necesito que se haga algo porque lo que sucedió hoy demuestra que esta persona es agresiva y peligrosa. Porque con todo lo que hizo hoy lo muestra. Necesito que alguien haga algo, porque no podemos estar viviendo así. Tuvimos que reformar toda la forma de trabajar para estar cuidándonos de que esta persona no nos ataque. Tenemos criaturas en la casa y el miedo de que hoy salga y ataque mi casa. Nosotros no fuimos a atacar su casa, queríamos que el mundo supiera que esta persona esta suelta y lo que hace. Te manosea. Si le da situación para tirarte en un baldío lo hace y si tiene la oportunidad de violarte también lo va a hacer".

También expresaron algunos antecedentes de esta persona, por narcotráfico, amenazas desde pequeñas y la situación de acoso permanente: "Son reiteradas las denuncias. Y el comentario de ese me siguió unas cuantas cuadras. Es el que espera a las chicas en la salida del colegio. Se ve en Facebook cómo la gente de Esquel comenta un montón de situaciones".

Por último expusieron: "Sabemos que porta armas y la justicia lo está encubriendo, son machistas y no salen a defender a ninguna que han hecho denuncias, que tuvieron que retirarlas porque recibieron dobles amenazas. Nos organizamos y tenemos que salir a exponer con nuestro propio cuerpo, recibir agresiones y que le digan a una compañera que la van a matar. Eso no es justo. No es justicia. Y no es cierto que la ley de salud mental no puede hacer nada".

Este martes se hará una convocatoria a las 10 de la mañana en Tribunales.