Hoy cumple años Megan Ritson Rowlands, la increíble jugadora de Hockey que pertenece al Club Cordillerano Esquel y que en el mes de marzo estuvo a punto de participar en el Torneo Panamericano de Hockey Pista vistiendo la camiseta Argentina.

El inicio de la Pandemia cortó todo proyecto, pero ella es joven (por cuestión de delicadeza no diremos cuanto cumple hoy) y seguramente “el tren de los grandes acontecimientos” volverá a pasar por Esquel.

Ella tuvo un verano a puro entrenamiento. En el mes de diciembre había sido convocada para una preselección Argentina de Hockey Pista. Una primera concentración fue en Rio Gallegos, la siguiente fue en Buenos Aires. Y el objetivo del Panamericano estuvo muy cerca.

En el mes de marzo debía llevarse a cabo en Lancaster, Estados Unidos, el Torneo Panamericano de Hockey Pista clasificatorio para el Mundial.

Cuando estaban a punto de confirmar la lista definitiva para el campeonato, llegó la pandemia y no le quedó otra que volver a casa.

“Hace dos semanas tuvimos un zoom con el equipo nacional y hasta el momento no hay novedades al respecto, aunque si dijeron que antes del 1 de diciembre ya tienen que estar los equipos clasificados para el Mundial, de la manera que sea”, lo destacó hoy a este medio Megan Ritson, minutos después del almuerzo familiar por el festejo de cumpleaños.

La fecha inicial era en el mes de marzo en Lancaster, Estados Unidos y por el COVID 19 el torneo ha sido postergado (no suspendido), pero hay algo muy en claro: no importa cuando sea, aunque seguro en Lancaster no se nace, porque el país está muy complicado por el Coronavirus.

Hasta el momento, las sedes a confirmar serían Canadá o Puerto Rico, pero no se sabe más que eso. No hay nada confirmado, ni fecha, ni sede.

META PALO Y BOCHA

Ante la consulta de cuál era la situación del Club Cordillerano en este momento de cuarentena, Megan destacó que “todavía no hemos tenido respuesta para arrancar, ya que ningún establecimiento educativo tiene el permiso para abrir, así que podemos decir que para el Cordillerano este 2020 es un año medio perdido”.

Claro que la situación de ella es diferente, y desde hace un tiempo a esta parte está entrenando a full en la parte física y mañana comienza con el trabajo de “palo y bocha”.

”Mañana miércoles arrancó a hacer palo y bocha en el gimnasio municipal”. Este permiso lo tiene por ser ella parte del seleccionado nacional.

“Presentamos una nota a la Secretaría de Deportes para que yo pueda entrenar palo y bocha dentro del estadio y me autorizaron a poder entrenar lunes, miércoles y viernes de 11 a 11.45 horas, con todos los protocolos que ellos establecieron y solo nos permiten a un compañero que me va a ayudar y a mí, así que ya estamos preparando todo para arrancar”.

En lo que respecta al Club Cordillerano, Megan destacó que siguen en contacto con las chicas “donde se armó un grupo de wassap y mandamos ejercicios como para mantener el equipo y que no se pierda el grupo”.

“Igual nosotros esta cuarentena lo tomamos como un descanso, sobre todo para mí, que no tuve vacaciones y entrené todo el verano para llegar al Panamericano y ahora en casa se está analizando nuevas actividades para el año que viene porque, te repito, este año para el Club Cordillerano ya lo damos como perdido”.