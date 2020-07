Las gestiones por la pileta del Centro de Encuentro que se venían realizando hace tiempo se retomaron recientemente, ya que el intendente, Sergio Ongarato, envió documentación para solicitar al Ministerio de Infraestructura la activación de este nuevo espacio.

Mariela Sánchez Uribe, secretaria de Deportes, contó que la idea surgió porque cuando se hizo la inscripción en línea de las escuelas deportivas municipales la demanda sobre la de natación era muy alta: 1600 aspirantes quedaron fuera de la lista para acceder.

Por esta razón, a través de un sorteo, se seleccionó al azar quiénes podrían asistir, pero, aún así, quedaron muchas personas sin la oportunidad.

Recientemente, en una presentación con Chubut Deportes y el gobernador de la provincia, el intendente planteó la posibilidad de solicitar la inauguración de este natatorio para su uso, ante lo cual el gobernador le solicitó que elevara las notas correspondientes a tal fin.

Así, el 13 de julio, se hizo el pedido al ministro de Infraestructura para que el municipio de Esquel pueda usar el espacio. La obra todavía no está terminada: en especial, falta la conexión de gas, que es el factor y la inversión más importante para comenzar con la actividad. Todavía no están definidos los plazos, pero no se espera que las obras se realicen pronto.

Otra ventaja de permitir el uso del nuevo natatorio sería que posibilitaría, también, la chance de hacer mejoras en el natatorio actual, que tiene 40 años y requiere diversas modificaciones. Sobre todo, se priorizaría la renovación de calderas y las mejoras energéticas para equipos viejos, que tienen muy alto consumo y baja eficiencia.

A futuro, lo ideal sería que el municipio permita a los habitantes acceder a ambas ofertas, para ampliar la escuela municipal.