El gobierno provincial interviene la Municipalidad de El Hoyo

El gobernador de la provincia del Chubut, Mariano Arcioni, informó a través de su cuenta de Twitter que decidió intervenir la Municipalidad de El Hoyo. Sucede luego de que el intendente, Pol Huisman, y el concejal Gustavo Flak, fueran suspendidos preventivamente de sus funciones por el Concejo Deliberante.

En el caso del edil, el justificativo de los integrantes del cuerpo deliberativo que votaron a favor es porque creen que filtró información al Ejecutivo sobre la tarea de la comisión investigadora por la emisión de permisos de circulación falsos, mientras que el mandatario se habría aprovechado de esa información para radicar una denuncia penal. Consideraron que intentó entorpecer la investigación con ese accionar.

"En política no vale todo. Los históricos contubernios políticos, a los que algunos siguen acostumbrados, deterioran la institucionalidad, la legitimidad y el funcionamiento de las instituciones en democracia", indicó Arcioni, que anoche repudió el accionar de los concejales. "He decidido intervenir la Municipalidad de El Hoyo, en claro mensaje de que lo que elige un pueblo en voto popular no puede cambiarse ni doblegarse. Sé que contará con el acompañamiento de quienes entendemos a la política como herramienta de construcción al servicio de la gente".