El Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se refirió a la situación económica del municipio, que si bien continúa en déficit, ha mejorado en lo que a la reactivación de la economía local refiere.

En este marco, el mandatario municipal dijo que luego de conversaciones con el titular del área de Hacienda, esperaban un déficit de 15 millones de pesos, pero finalmente fue de 9 millones.

Detalló además, que para pagar los sueldos, se recurrió al fondo anticíclico, que permite hacer frente a las obligaciones.

"Hay decisiones que a veces son duras para los secretarios de sus áreas, quienes a veces no pueden dar las respuestas requeridas por el vecino. Entendemos los reclamos pero al no estar el dinero no podemos dar respuestas como quisiéramos"