El profesor de Educación Física es un ser especial. Sabe que su trabajo no es de lunes a viernes en horario de oficina. Los fines de semana también requieren de su presencia.

Como todo docente que trabaja en la escuela pública de nuestro país, sabe que sus alumnos muchas veces corren en desventaja, pero su voluntad y su compromiso por el otro iguala todo.

No todos pueden ser docentes, o este caso profesor de Educación Física, hay que tener un carisma especial, hay que pensar en el otro como un objetivo claro. Hay que escuchar, hay que saber si el alumno desayunó, si tiene problemas en la casa. Muchas veces un profesor de Educación Física es un consejero, una persona en quien confiar.

Ellos no solo preparan, en una escuela, a un futuro deportista. Lo preparan para la vida. Es que a través del deporte aparecen valores que, de mantener de por vida, lo hacen un ser humano íntegro.

Con el deporte se enseña la solidaridad, el respeto, el pensar en equipo, la inclusión, la perseverancia, el trabajo, la constancia, la integridad. Y no se habló de ganar o de perder, ya que al fin y al cabo esto último sería lo de menos.

El Frente del Deportes por Todos, en un frente técnico político que considera que el Estado debe (y tiene) que ofrecer herramientas para la igualdad.

Este Frente, de los muchos trabajos que realiza, tiene uno muy particular: es darles a los profesores las herramientas necesarias para que puedan hacer mejor su trabajo.

Y el armado del Congreso Nacional de Educación Física y Deportes que se está llevando a cabo de manera virtual con la asistencia de más de 5 mil interesados, es un claro ejemplo de ello.

“LOS QUE ABRAZAMOS ESTA PROFESIÓN LO HACEMOS CON GUSTO”

El Licenciado Dante Gutiérrez Mónaco es uno de los coordinadores de este Congreso y un referente del Frente del Deporte con Todos y con él, surgió la siguiente charla que compartimos en RED 43.

- ¿Cómo surge el Congreso Nacional de Educación Física y Deportes?

- Nosotros integramos un frente técnico político, dentro del Frente del Todos y somos un grupo de compañeros que tenemos muchos años de participación y siempre preocupados por las políticas públicas tanto para el área de deportes, como para el área de la Educación Física.

Así que no es la primera vez que hacemos estas cosas, porque la hacemos habitualmente, claro que tal vez ahora que las redes y la tecnología están más avanzadas, sobre todo en plena pandemia, hace que todo se viralice mucho más rápido, pero la idea que tiene el grupo es una vez por año, juntarnos y hacer lo que estamos haciendo ahora con el curso virtual de sumar a todos, como en el caso de Rocío (por la profesora Rocío Ruiz Díaz) quien es una de las referentes nuestras del Frente del Deporte con Todos en la Patagonia y lo importante de este congreso es el de intercambiar experiencia y de esta manera se ve la riqueza de este congreso por que están disertando compañeros de todo el país y entonces, rápidamente, podemos contrastar la realidad del Chaco, con la de Tierra del Fuego con la de Esquel, o de la de Buenos Aires.

- Aunque la crisis les pega a todos por igual, ¿se puede decir que el trabajo del profesor de Educación Física en las distintas escuelas del país es diferente?

- Las condiciones son diferentes, podemos decir que los profesores tenemos la misma esencia por lo general. Los que abrazamos esta profesión desde siempre sabemos que vamos a tener que ir a trabajar a una escuela pública, que seguramente vamos a tener carencia de infraestructura y de materiales que son las cosas recurrentes y estamos preparados para afrontar esos desafíos pero las condiciones de nuestra patria, que es tan grande, en algunos lugares son más complejas que en otro y en las escuelas que están alejadas a los centros urbanos, hay que lucharla, pero bueno esto es lo que hemos abrazado y la profesión que tanto queremos y lo hacemos con gusto.

- Una vez terminado este Congreso, ¿qué hacen ustedes con las conclusiones que sacan?

- Nosotros acá en estos grupos no hablamos de política partidaria pero sí de políticas públicas, y la verdad que las políticas públicas las delinean los funcionarios, como ser el presidente, los gobernadores, los diputados, los senadores, los intendentes y, por ende, debemos trabajar quienes abrazamos esta profesión con todo lo que debatimos para hacerles llegar nuestras propuestas a los que deciden.

Nosotros les debemos acercar los proyectos que tenemos, las ideas que tenemos y eso a veces ayuda al funcionario de turno que está en ese momento y es eso lo que estamos buscando en este congreso. Luego de finalizar todas estas mesas podamos tener un pantallazo general de las cosas que nos pasan, de los objetivos que nos planteamos y cuáles serían las metas para alcanzar esos objetivos y esa es un poco la tarea que estamos emprendiendo.

- Contanos algunos aspectos que tiene el Congreso Nacional de Educación Física y Deportes.

- El Congreso tiene tres ejes. Uno el de formación, otro de investigación y un tercer eje que tiene que ver con las políticas públicas para la educación física y para el deporte.

Y además, no quiero olvidarme, otra pata del Congreso que tiene que ver con la parte de gestión y la de medios de comunicación, porque vamos a debatir, si es importante o no (y ahí viene el debate) el apoyo de los medios de comunicación para generar una política pública, para influir o no en una política pública, y ese será el disparador que vamos a tener en esa mesa.

- ¿Cómo pudieron ustedes alcanzar los cinco mil asistentes a este Congreso?

- Nosotros cuando nos planteamos a hacer el encuentro, para nada pensamos semejante número. Si una concurrencia masiva, a lo sumo de mil personas, pero no tan masiva como se está dando ahora con este Congreso y en verdad fue una explosión de inscripciones, de gente con mucho deseo de participar. Yo creo que esto marca una pauta muy clara del interés de todos los profesores tienen por participar.

Lo importante es el federalismo que tiene este Congreso por la necesidad de participar. Acá hay compañeros de todas las provincias y darle un escenario nacional a un montón de colegas que estas desarrollando un trabajo muy lindo en su lugar y están en el anonimato.

Lo que no puedo dejar de señalarte es que el Frente del Deporte y la Educación Física, la cual integramos, es una organización de cuadros técnicos políticos pero con una conducción muy horizontal donde tiramos una idea, la debatimos, la probamos y la llevamos adelante porque tenemos un equipo muy valioso de compañeros.

- Por ultimo, ¿Qué te ha enseñado esta Pandemia?

- Varias cosas, primero que esta Pandemia ha marcado como nunca la desigualdad. Por ejemplo en la escuela que yo dicto clases en Buenos Aires, el otro día quise mostrar unos trabajos de lateralidad a través de la computadora y había dos chicos que no tenían la cámara del celular o de la computadora prendida, cuando les pido que la enciendan me comentan que no pueden hacerlo, que no tienen las herramientas para hacerlo, y ahí me di cuenta que yo tenía dos alumnos al cual yo no podía llegar con mis enseñanzas. Y esta desigualdad me imagino es más evidente en el interior del país.

Lo que sí puedo decir a favor, que esta Pandemia nos ha enseñado a reafirmar los valores por el cual el ser humano pasa por esta tierra que es el valor a la vida, el valor a la solidaridad, el valor al compromiso social y el valor a la inclusión del otro.