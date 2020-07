“Sé que mi aporte es solo un granito de arena, pero hay mucha necesidad y ha crecido la cantidad de gente que necesita ayuda”, comentaba una mujer que una vez a la semana coopera con un comedor de un barrio de Esquel. “Lejos de achicarse la demanda, cada vez se necesita más, por eso todo el que quiera cooperar es bienvenido”

Las anécdotas son varias y se repiten de igual forma en los barrios de Esquel, en unos los comedores funcionan casi todos los días, en otros día por medio y en algunos hay merenderos; En fin, las variantes son disimiles, pero en todos los casos sigue en aumento el número de vecinos que necesitan ayuda para comer.

Por un lado, hay muchas personas que cooperan con otras, ya sea con aportes de comida o con tareas de diversa índole y por otro están los que no tienen otra que aceptar esta ayuda. No se trata de una simple demanda insatisfecha, es nada más y nada menos que el estómago vacío y la falta de recursos para conseguir alimentos. La escasez de trabajo se ha acrecentado y está haciendo estragos en familias que nunca tuvieron que acudir a comedores comunitarios y ahora no pueden prescindir de la ayuda solidaria.

Desde finales del 2018 se notaba como el cierra de comercios en Esquel estaba superando el promedio habitual del flujo de emprendimientos que abren y cierran. La crisis económica que afectaba y afecta al país hace de las suyas en nuestra ciudad.

Este verano hubo algo de movimiento comercial favorable. Luego -como ya sabemos- llego el Covid-19, la cuarentena y muchos tuvieron que bajar las persianas y otros tantos están al borde de hacerlo.

El turismo que sostiene a quienes se ocupan directamente en el rubro y a otros que se ven favorecidos por el derrame propio de la actividad y que en nuestra ciudad da trabajo a muchas familias, no se sabe cuándo se podrá retomar y cómo será el movimiento de personas ya sea dentro del país o los que nos visitan del exterior.

Hay más dudas que certezas sobre el repunte que -aunque sea a finales de este año-produzca un movimiento de personas que propicien un engranaje para recuperar un poco ésta deprimida “industria sin chimeneas”. Tampoco hay alternativas para los que no pueden seguir por esta vía, que puedan encontrar las condiciones para trabajar en otra actividad. El Estado sigue siendo el mayor empleador en Esquel.

Las pequeñas empresas -son la mayoría en Esquel-no están preparadas para enfrentar la situación de recesión que estamos viviendo. Con ello las posibilidades de emprender o invertir se han achicado drásticamente y por tanto las fuentes de trabajo escasean. Los ribetes de esta crisis ya aseguran que supera lo vivido en el 2001.

Mientras los alimentos son cada día más caros, los servicios también se acumulan sin poderse pagar y aumentan su valor. Hay desesperanza y angustia; una combinación alarmante para cualquier nación.

Cada nueva familia que necesita ayuda no es un mero número. Hay historias de vida detrás. Son personas que muchas veces se quedan sobreviviendo después de no tener como continuar, tal como ya venía sucediendo en Esquel, en Chubut y en Argentina. Es ciento que el mundo anda patas arriba, pero por nuestro país le llevamos ventaja a la crisis mundial.

Si bien hay muchos que aportan su granito de arena para ayudar a otros, es la política la mayor deuda pendiente con cada historia visible o invisible de necesidades básicas, que acumulan décadas sin resolver.

La solidaridad ayuda y acompaña. Pero definitivamente tiene que ser la política y el buen ejercicio de esta, quien garantice el derecho a la alimentación que están perdiendo muchas familias.

