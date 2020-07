El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Esquel (HCD), Alejandro Wengier, se refirió hoy a la elección del Juez de Faltas, luego de que Juan Colihueque confirmara su intención de continuar por un período más.

La discusión por estas horas se centra en si debe existir un nuevo llamado a concurso o puede ser reelecto por el voto de la mayoría de los concejales. En este sentido, Wengier expuso que según la consulta que hicieron a la asesoría legal, si el juez actuante quiere continuar puede hacerlo con los votos de la mayoría de los ediles y en caso de no tenerlos, debe concursar.

Al no haber ningún tipo de denuncia referida a su gestión, el Juez de Faltas podría presentarse a concurso sin problemas en caso de no tener el visto bueno de los concejales. Sin embargo, no hay mucho convencimiento por parte de la oposición de que puedan reelegirlo de esta forma. "La idea es discutirlo entre los 10 concejales y tomar la decisión ahí", sostuvo el presidente del HCD.

Sobre el desempeño de Colihueque, evaluó: "El balance lo vemos positivo, el trabajo del Tribunal se ordenó, se jerarquizó y se dio cierta prioridad al haber ingresado un juez a través de un concurso". "Estamos en un momento si se quiere histórico en el cual tenemos que renovar esa gestión y una de las alternativas es tomar la decisión de la continuidad en base al voto o un nuevo llamado a concurso", concluyó.