En este tiempo de pandemia y cuando todo está suspendido, el boxeo como festival ha quedado totalmente relegado y para mejor oportunidad.

Claro que hay ciertas aperturas recreativas que permiten al menos trabajar en la parte física y sobre todo técnica, sin la necesidad de un contacto permanente.

Esto lo supo Raúl Martínez, quien es árbitro y entrenador de boxeo y él se calzó los guantes y puso manos a la obra en esto de dar clases.

Lo que sucede es que el boxeo es mucho más que preparar a un joven o una chica para subirse al ring. Una gran mayoría de los que practican esta disciplina no quieren subirse a un ring para un festival. No lo tienen como objetivo.

Los movimientos, las técnicas, los reflejos, la coordinación, en sí la preparación física dentro del boxeo es muy completa y, además, surge un tema social, de compañerismo, de respeto, de aprendizaje de valores, tan necesario en este tiempo de crisis.

“Al no realizarse festivales de boxeo donde me desempañaba como árbitro y teniendo además el conocimiento para la preparación que implica esta disciplina es que me volqué a preparar y a enseñar a un grupo de jóvenes”, destacó Raúl Martínez a este medio.

“Luego de trabajar en lugares abiertos como la vía y en la cascada o frente al colegio de disminuidos visuales (en el barrio Malvinas), me llegó la invitación de Walter Torres, presidente de Independiente Deportivo, para trabajar en el gimnasio del barrio 28 de junio con estos boxeadores y otros más que se quieran sumar”, remarcó además.

Por ello en pleno invierno, cuando el frio, la lluvia y el viento, son parte de esta escenografía, los jóvenes interesados (de 12 a 18 años) en realizar esta actividad física, muy recreativa por cierto, podrán acercarse al Gimnasio “Pioneros del 30” de lunes a viernes entre las 14 y 17 horas donde se podrán sumar a esta actividad con todos los recaudos que exige el protocolo establecido para evitar el contagio del COVID 19.