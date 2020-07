El fiscal federal Federico Baquioni dialogó con Red43 acerca del tratamiento que están teniendo las causas contra personas imputadas por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus. El letrado explicó en primer lugar que la Fiscalía evaluó los casos de aquellos a quienes les labraron un acta de infracción. "En los casos que consideró, pidió al Juzgado Federal que cite a los infractores para prestar declaración indagatoria, que es el primer acto de defensa en el proceso penal", indicó.

"Después de la indagatoria, el proceso penal transita todas las etapas que tiene previstas hasta llegar al juicio oral donde se discute y evalúa la responsabilidad de la persona ante la imputación", prosiguió Baquioni. De todas maneras, aclaró que en este tipo de casos están implementando la reparación integral. "Este instituto es una novedad del sistema federal, se incorporó en el código recientemente sancionado y en jurisdicciones como Esquel se habilitó su utilización", detalló el fiscal. "Responde al principio de la justicia restaurativa: que la justicia pueda ofrecer una forma de resolver el conflicto dando la posibilidad al infractor de reparar el perjuicio que se considera provocado con motivo de la infracción", agregó.

Respondiendo a que las normas de aislamiento son de carácter sanitario, se instrumentó que los imputados puedan ofrecer una donación destinada al Hospital Zonal de Esquel, que se canaliza mediante la Cooperadora. "Entendemos que es el principal efecto del contexto de pandemia" y por eso se busca "fortalecer el sistema de salud como uno de los subsistemas que hoy en el marco de excepción necesitan fortalecerse", puntualizó. De todas formas, no deja de atenderse la situación económica de cada persona y "se evalúa en cada caso de acuerdo a las condiciones de los implicados", con el objetivo de que este punto no impida acceder a la resolución del conflicto. Para quienes no puedan ofrecer una donación "hay otros sistemas que están afectados por la pandemia, por ejemplo los comedores sabemos que han duplicado la cantidad de viandas que se brindan como ayuda en distintos barrios. Una forma sería donar para el fortalecimiento de estas necesidades que ocurren en el marco de este contexto".

"Hoy se está implementando el de más fácil resolución y no le genera un antecedente computable a la persona".

Baquioni detalló que es un mecanismo que se está aplicando en gran parte del país y reveló: "Al día de hoy con los acuerdos que se han propuesto son cerca de $200.000 para el HZE sumando los casos. Me parece que es un aporte muy importante al sistema de salud y la Cooperadora es la que mejor le puede dar destino a esos fondos en el marco de la situación social que estamos viviendo". "Responde al paradigma de que la justicia actúe en el lugar donde está operando y que las situaciones que pueda ofrecer a los conflictos que se le presentan demuestren un compromiso con la situación actual", valoró el magistrado.

Por último, subrayó que el delito es el previsto en el artículo 205, por infracción a normas sanitarias en contexto de pandemia. Si bien "tiene prevista una pena de prisión", el fiscal federal expuso: "Es un delito de tipo correccional, la penalidad es bastante baja, pero esa es la respuesta que tiene previsto el tipo penal. Hay que aclarar que los delitos de tipo correccional tienen determinado tratamiento y la pena no es la misma que los casos que tradicionalmente tenemos en el fuero federal que son los vinculados al narcotráfico, que de por sí implican el encierro hasta preventivamente".