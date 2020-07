El director de Seguridad Vial de Chubut, Leonardo Das Neves, visitó la zona y se reunió con Rocío Esteban para avanzar en el nombre de la Escuelita Vial para niños que llevará el nombre de Lorenzo Rossi.

Este viernes hablamos con Rocío, quien comentó: "Está hablado hace un montón. Teníamos planeado viajar a Trelew para firmar con respecto al nombre de la escuelita vial, pero pasó todo lo que pasó en la provincia y no pudimos ir. Se postergó, pero seguíamos hablando del tema. Después se postergó por la pandemia. El miércoles hablé con Das Neves y ya está en proceso. Hace un tiempo atrás me había dicho que lo había hablado y que estaba todo más o menos aprobado y nadie se oponía a este nombre de la escuelita vial. Solo había que hacer un acto más formal. Estamos a la espera de lo que suceda, pero ya está público. Estoy contenta y feliz por eso, por algo que va a educar a los niños y en honor a Lorenzo. Me pone re feliz".

"Trabajar con este tema me interesa mucho porque abarca a los niños y es enseñarles a conducir y ser cautos y precavidos con respecto al manejo", agregó.

Por otra parte, Rocío indicó: "Ellos adhieren a nuestra organización que es a nivel Nación. Contamos con un montón de fundaciones de estrellas amarillas y gracias a dios podemos concretar esto. Ya finalizando los papeles, por ahí nos faltan unas cositas pero ya terminamos el logo. A él le interesa adherirse a la campaña de concientización vial y quiere poner el logo de las estrellas amarillas en la ropa y cartelería de seguridad vial"

Por último, añadió: "Para mi es muy conmovedor. Hoy por hoy es difícil enfrentar este tipo de cosas porque todo te trae un recuerdo a tu problemática y soy mas que agradecida por todo lo que he logrado. En cada cartel me doy cuenta que logré algo y dejás tanto pensamiento y dolor y te honra un montón como persona. Pudimos hacer todo este trabajo en Chubut que de hecho no se conocía".