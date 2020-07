El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantendrá la cuarentena tal como rige hoy, sin mayor apertura ni nuevas restricciones por el avance del coronavirus, por otras dos semanas, es decir, hasta el 16 de agosto. Así lo anunciarán al mediodía Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, que ayer por la tarde se reunieron a solas durante más de dos horas en la residencia presidencial de Olivos.

En un día como el de ayer con récord de muertes, 153 en todo el país, la preocupación principal del Presidente, del jefe de gobierno porteño y del gobernador bonaerense son los brotes de coronavirus que, según detectaron, surgen de reuniones sociales, entre familiares o amigos, que contravienen las recomendaciones epidemiológicas y escapan al radar de controles estatales.

Para prevenirlo, se reforzarán las campañas de concientización ciudadana, en línea con lo que el comité de expertos le recomendó ayer a Fernández."Podemos asegurarnos de que no se sature el transporte público y de que se cumplan los protocolos en fábricas y comercios. Pero no tenemos muchas herramientas más para lograr que un grupo de amigos no se junte a tomar mate o jugar a la play. Solo podemos apelar a la responsabilidad individual", dijo un funcionario que pasó ayer la tarde en la residencia de Olivos.