El Presidente de Chubut Deportes, Gustavo Hernández, llevó adelante un nuevo encuentro virtual con referentes del deporte provincial, en este caso de localidades que integran la Comarca Senguer-San Jorge.

Al igual que el pasado encuentro con autoridades de la Cordillera, Hernández estuvo acompañado por el Gerente General Brian Oggero y el Gerente Deportivo Marcelo Richotti.

En cuanto a los responsables deportivos, participaron de la Comarca Senguer - San Jorge: Hernán Martínez (Comodoro Rivadavia), Ignacio Barreto (Rada Tilly), María Melendi (Sarmiento), Daiana Peila (Río Senguer), Juana Rodríguez (Buen Pasto), Denis Chazarreta (Facundo), Marcos Pressing (Aldea Apeleg), Carlos Pisco (Aldea Beleiro), Micaela Bilbao (Aldea Beleiro), Cesar Monti (Ricardo Rojas) y Miguel Alan (Río Mayo).

CON LA IDEA DE GENERAR IDEAS

La temática del encuentro estuvo centrada en repasar de que modo cada localidad atraviesa la pandemia y en qué situación se encuentra el deporte en cada caso.

Hernández insistió que más allá de las realidades “hay que ir trabajando en generar ideas, para ver que eventos podemos realizar en cada lugar, en caso de que se vayan levantando las restricciones y todo vuelva a la normalidad”.

Y agregó que “vivimos en la misma provincia, pero cada zona con realidades distintas. Por eso lo importante es generar distintas ideas, ir dándole forma para cuando esto se levante, tengamos algo previsto para poder comenzar a mover el deporte”.

UNIRSE COMO BLOQUE

Por su parte Brian Oggero, remarcó que “prevemos armar un calendario deportivo primavera-verano, con los juegos chubutenses adaptándolo a los Evita y de acuerdo a las realidades de cada zona. Queremos armar distintas actividades por zonas, pero para eso hay que hacer un gran trabajo en conjunto y pensar con mente abierta. La idea es generar diversas alternativas para ver cual resulta mejor en cada zona. Es importante que se unan como bloque, aunque sabemos que muchos viven realidades totalmente diferentes. Ojala que en primavera podamos arrancar”.

Luego, Marcelo Richotti hizo hincapié en cursos que se generarán desde gerencia deportiva: “Estamos preparando capacitaciones para profesores e idóneos de todos los clubes y barrios de la provincia. Son los seis deportes que integran los Juegos de la Araucanía y la idea es que nos ayuden a difundir para que todos tengan acceso. En principio arrancarán vía zoom, con los entrenadores de las selecciones chubutenses, pero si la pandemia nos permite la idea a futuro es hacerlo a presencial”.

DEBEMOS SER RESPONSABLES

Entre los responsables deportivos, Hernán Martínez contó que “En Comodoro Rivadavia estamos pasando una situación particular, por ser hoy la ciudad con más casos. Antes de esto habíamos logrado empezar con las distintas actividades. Buscábamos volver a los entrenamientos, no así a la competencia. Hoy en el caso de los clubes, estaban rearmando protocolos para reiniciar actividades, pero habrá que esperar cómo evoluciona todo. La proyección nuestra es que recién para septiembre podamos ir volviendo a la normalidad, pero como en todo el país, esto es día a día”.

“Nacho” Barreto por su parte manifestó que “en Rada Tilly estamos trabajando en conjunto con la gente de Comodoro, porque tenemos realidades similares. Tenemos presiones de los clubes e instituciones pero seguimos a la espera y viendo cómo evoluciona la situación. No podemos tomar decisiones diferentes estando tan cerca. En esta situación debemos ser responsables”.

ESTAMOS EN MOVIMIENTO

Luego, Cesar Monti de Ricardo Rojas mostró que el interior profundo vive otra realidad: “acá estamos muy tranquilos ya que hasta el momento no tuvimos casos. Arrancamos con las actividades y los protocolos correspondientes. Tenemos fútbol y vóley, que es lo que más nos reclamaban los vecinos, asique dentro de todo estamos en movimiento”.

Por su parte, Daiana Peila de Río Senguer remarcó que “pudimos reactivar algunas actividades para la tercera edad, aunque para los jóvenes no, porque el comité local aun no lo permite. Por el momento el virus no ha llegado, pero mantenemos cautela porque tenemos ingresos desde Comodoro y Sarmiento. La idea es esperar a que todo pase para poder reactivar todo”.