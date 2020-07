Aunque ya tienen nieve más que abundante, lo que en tiempos “normales” sería el augurio de un excelente invierno, los centros de esquí del país ya dan la temporada 2020 por perdida.

Por la pandemia de coronavirus finalmente no podrán abrir sus puertas. Así, este año perderán poco más de 1.000 millones de pesos en ingresos, según aseguró Pablo Torres García, presidente de la Cámara de Esquí y Montaña de Argentina (CEMA) y del complejo Cerro Bayo, a El Cronista.

“Al no poder abrir, los centros de esquí vamos a dejar de facturar unos $ 1000 millones este año; ese importe es apenas el 14% de los ingresos que genera el producto nieve en el país; el resto se derrama en venta de servicios y productos adicionales (agencias, hoteles, gastronomía, excursiones), con lo cual el impacto real de no poder operar implica una pérdida de $ 8000 millones en ingresos para el país”, precisó Torres García.

El 21 de mayo pasado, Las Leñas (Malargüe, Mendoza) ya había anunciado que no podría abrir sus puertas. En ese momento, el resto de los principales complejos, Catedral (Río Negro), Caviahue, Cerro Bayo y Chapelco (Neuquén), La Hoya (Esquel) y Cerro Castor (Tierra del Fuego), esperaban aún poder abrir este invierno, al menos con visitantes del interior del país. Pero ahora ya saben que eso no será posible..

A lo sumo, podrían hacerlo parcialmente y sólo con residentes de las localidades donde operan. “Estamos inmersos en una crisis total; los centros de esquí tenemos sólo 90 días para facturar por 365 días del año y no hay ya temporada; sólo se baraja la posibilidad de que cada centro abra para residentes del lugar; como en la mayoría de las zonas hay transmisión comunitaria de coronavirus, tampoco se podrá recibir a visitantes de las provincias en las que estamos, salvo Cerro Castor, que quizás tiene más posibilidades al no haber casos de contagio. Pero esto aún no está aprobado y, si se hace, sería a pérdida, implicaría más un gasto que un beneficio; lo haríamos más que nada por una responsabilidad social empresaria, para que la gente de la comunidad pueda tener alguna alternativa de esparcimiento”, comentó Torres García. En caso de hacerlo, sólo habilitarían una parte de los cerros y los fines de semana, con lo cual sumarían más gastos a los fijos que ya tienen, aunque no operen.

De hecho, los centros de esquí deben afrontar grandes gastos fijos para mantener el cerro, los equipos y medios de elevación en condiciones, para poder abrir en el invierno 2021. Además, cuentan con 5000 empleados directos, el 70% de ellos temporarios, contratados todos los años durante tres meses en el invierno, a los que deben pagar sus salarios.

En junio, recibieron la asistencia del Gobierno para pagar salarios (a través del programa ATP) para el personal fijo, ayuda que no había percibido en mayo, al haber tenido preventas para esta temporada. Ahora, buscan incluir en los ATP a los empleados temporarios durante tres meses y lograr extender por más tiempo la ayuda para el personal fijo, hasta diciembre.

“Elevamos una petición a Matías Kulfas (ministro de Desarrollo Productivo) y a Matías Lammens (ministro de Turismo) para extender los ATP por seis meses a los salarios del personal fijo e incluir por tres meses a los empleados temporarios; también, pedimos obtener acceso a créditos a tasa subsidiada, porque tenemos que invertir sí o sí para mantener la infraestructura; casi todos los productos vienen del exterior, se pagan en euros; tenemos que comprar repuestos y hacer mejoras en los medios de elevación, pagar seguros, son costos fijos muy elevados y ahora no tenemos ingresos. Por eso, también solicitamos estar exceptuados del pago de Ganancias de 2019 y de los anticipos de 2020, para volcar ese dinero a los sueldos y a los gastos fijos”, destacó el titular de la Cámara.

“Si bien el esquí es un deporte que suelen practicar personas de alto poder adquisitivo, dependen de él muchas familias: son 5000 empleos directos, pero impacta en un total de 65.000 indirectos (por gastronomía, hotelería, excursiones). Cada día que pasa los trabajadores tienen más necesidades e incertidumbre; estamos pagando los sueldos completos; en nuestro caso de Cerro Bayo, también el aguinaldo; hacemos un esfuerzo grande para mantener los empleos, necesitamos asistencia por más tiempo para el personal fijo e incluir a los temporarios”, advirtió.

“Con Lammens tenemos muy buen diálogo; escucha nuestros reclamos y se preocupa; también con los gobernadores e intendentes, pero aún no logramos recibir la ayuda que necesitamos con urgencia, ahora, porque muchas familias dependen de nosotros”, destacó Torres García.

Los complejos que operan bajo concesión (Catedral, La Hoya, Cerro Castor, Chapelco y Caviahue) también solicitaron no pagar el canon; por el momento, ya Neuquén exceptuó de ese pago a los complejos de su provincia y las demás provincias lo evalúan.

Previo a este contexto, había ya dos complejos de esquí nuevos en proyecto: Lago Hermoso Mountain Park, cerca de Chapelco y de San Martín de los Andes, que había estrenado pistas en 2019 para principiantes y planeaba sumar más este invierno, con $ 520 millones de inversión en dos etapas. Y El Azufre, a 200 km. de Malargüe, sobre la Cordillera, en Mendoza, donde está previsto invertir u$s 200 millones en cinco años.

La Cámara de Esquí está integrada por los principales complejos del país: Catedral (Bariloche, Río Negro), Las Leñas (Mendoza), Caviahue (Neuquén), Cerro Bayo (Villa La Angostura, Neuquén), Chapelco (San Martín de los Andes, Neuquén), La Hoya (Esquel, Chubut) y Cerro Castor (Ushuaia, Tierra del Fuego). Además, en el país también opera Penitentes, cercano a la ciudad de Mendoza.

Fuente: El Cronista