La presidenta de la Asociación de Magistrados, Carina Estefanía, hizo público el rechazo al tope salarial propuesto el viernes por el gobernador Mariano Arcioni. A través de esta medida, se pretende que no existan salarios mayores al del gobernador ($200.000) y, por lo tanto, aquellos que hoy sean mayores se reducirían con el objetivo de bajar el gasto para equilibrar las cuentas.

Estefanía consideró que se trata de una medida "unilateral y demagógica que no tendría ningún impacto en las cuentas públicas ya que se trata de un porcentaje muy bajo de funcionarios que verían alcanzada la reducción de su salario. El impacto en las cuentas públicas va a ser ínfimo". "Nosotros hemos manifestado en cada oportunidad que advertimos una ausencia total de un plan económico y en ese contexto es difícil que magistrados y funcionarios puedan aceptar una medida como la que se está pretendiendo", prosiguió la letrada.

"Hoy me decían que se trataba de pedirle un gesto a quienes más perciben para con la gente que está atravesando esta crisis económica, el sector privado que en virtud de la paralización de la economía por la pandemia está en una situación muy difícil. Nosotros no estamos cerrados a realizar un esfuerzo conjuntamente con el sector privado, pero ese esfuerzo no indica para qué sería realizado y advertimos que quienes administran los fondos siguen incorporando funcionarios políticos de manera indiscriminada", amplió la jueza. "Basta con leer el Boletín Oficial para advertir que el gobierno lejos de reducir el gasto público lo sigue incrementando. En este marco, sin un plan de gobierno claro, preciso, que de cuenta de cómo vamos a salir de esta crisis, pedirle un gesto al Poder Judicial solo para tener buena presentación en la gente me parece inadecuado", consideró.

"Lo que corresponde es llamar a una mesa de concertación de todos los sectores y empezar a trabajar en un plan serio de salida. En ese contexto seguramente van a tener una buena predisposición del Poder Judicial, pero no del modo que fue planteado".

Estefanía prosiguió evaluando la medida propuesta como "inconstitucional y confiscatoria". "Si tenemos en cuenta que a la fecha nos adeudan dos salarios y medio, y que este proyecto de aplicarse por seis meses constituiría dos salarios más, el gesto que están pidiendo es que donemos cuatro sueldos y medio o cinco en un año", graficó. "Esto está consensuado con los magistrados y funcionarios que integran esta Asociación. De la forma que ha sido planteado rechazamos el tope salarial que se pretende", agregó la presidenta de la Asociación de Magistrados.

"El problema que tiene el gobernador hoy es el pago de los intereses y el capital de la deuda, pagos que están comprometidos con anterioridad y se conocía que iban a producirse en esta fecha. A pesar de conocerlo con mucha anticipación, lejos de tomar alguna medida lo advierte en la oportunidad. No se puede esperar que se produzca el daño para empezar a tomar algún tipo de medidas impulsivamente, además sabiendo que con ello no va a resolver la crisis económica de la provincia", criticó. Por último, opinó que Mariano Arcioni "debe encarar esta situación de un modo diferente y sin este tipo de decisiones tan impulsivas que en lugar de solucionar van a agravar la crisis que estamos atravesando todos los chubutenses".