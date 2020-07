La propietaria del Hostel "El Caminante", Marta Barrera, dialogó con Red43 sobre la situación del sector hotelero y turístico en general. En este sentido, remarcó que la Ley de Emergencia es muy necesaria para ayudar a seguir "en esta lucha del día a día".

Barrera sostuvo que "entramos en el ojo de la tormenta el 23 de marzo y seguimos en el ojo de la tormenta". "Para nuestro sector no ha habido ninguna inclusión, ni paliativo para recomenzar y no sabemos cuándo vamos a volver a ser habilitados para trabajar", lamentó. También vaticinó que la reactivación no será inmediata: "Después que esto se reactive no va a ser tan fácil no solo por los protocolos sino por las ganas de salir y vacacionar".

"A nivel nacional, 7 de cada 10 hoteles están al borde del cierre definitivo. Esto significarían 650 mil puestos de trabajo que se estarían cayendo".

Agregó que, especialmente en nuestra región, los emprendimientos ligados al turismo son familiares en muchos casos. Contó que antes de la pandemia tenía a cinco personas trabajando, pero ahora solo quedan dos. "Tenemos que seguir pagando la luz, el gas, los impuestos. Se ha tornado muy difícil poder mantenerse", precisó.

El proyecto de ley de emergencia del sector es una herramienta que necesitan mucho, indicó Marta Barrera. La iniciativa "alcanza a todos, desde el pequeño emprendedor al de mayor caudal de gente". Entre otras cuestiones, establece la reducción de tarifas, algo que la comerciante hotelera destacó que ya pudo aplicarse en Esquel gracias a la "buena predisposición de la Cooperativa de escucharnos".

Además, plantea créditos a tasa cero con un importante plazo de gracia, eliminación de contribuciones patronales y reducción del IVA. También ordena la continuidad de los ATP para pagar salarios. Al respecto, Barrera advirtió: "Los ATP son una gran ayuda pero no tienen la agilidad que necesita el sector. Estamos a 7 de julio y no tenemos novedades aún, es una ayuda que llega un poco tarde y nos desorganiza más todavía".

El panorama a futuro es una "gran incógnita". "Estamos pensando en que llegue el verano, porque va a favorecer la situación de la pandemia ya que va a mermar el frío. Después de cada temporada con algo de ganancia de la temporada anterior, nos dedicamos a hacer mantenimiento o cambios en el capital de trabajo, este año lo que nos quedó es lo que nos está ayudando a sostenernos. Todo depende de cómo siga esta pandemia", subrayó.