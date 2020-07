El bloque Chubut al Frente del Concejo Deliberante de Esquel presentó un proyecto de ordenanza para ayudar a los taxistas en el marco de la delicada situación económica que no escapa al sector y se ve agravada por la pandemia.

La concejal Valeria Saunders destacó que la iniciativa surgió a partir de la inquietud de trabajadores que fueron a exponer su realidad. "Se acercaron dos taxistas al bloque a plantear la situación. Pagan muchas cosas como ingresos brutos, habilitación comercial, y nos decían que para mantener su unidad en funcionamiento, muchos siguen pagando las cuotas de sus autos", comentó Saunders.

En este contexto, cuando se decretó el aislamiento social por la pandemia, durante un tiempo dejaron de trabajar pero cuando retomaron se vieron limitados: "Algunos trabajan en la terminal con los pasajeros que llegaban, o en función de las escuelas y las salidas de los boliches". "Ellos pedían algún tipo de acompañamiento. No es una solución pero si acompañarlos con cuestiones que no tendrían que pagar", explicó la ex ministra provincial.

De este planteo de los taxistas surgió la propuesta de Chubut al Frente. Saunders detalló: "Proponemos bonificar el 50% de su patente automotor, que es uno de los requisitos que tienen para poder funcionar, y eximirlos de pago de la habilitación comercial". Afirmó que esto "no es un impacto para las arcas del municipio pero sí es un acompañamiento para que el taxista pueda sobrellevar esta situación tan difícil".